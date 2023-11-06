Новую мусорную площадку в микрорайоне Восточный в Лобне установят по просьбам жителей

Площадка для мусора на Вокзальной улице находится рядом с жилыми домами. Жителей такое соседство совсем не радует, как не устраивает и вариант, предложенный для переноса контейнеров. Новую площадку, конечно, подготовили по всем правилам, но к домам она стала еще ближе, и соглашаться с таким решением люди не хотят.

Жительница микрорайона Восточный Елена Строева рассказала, что ее не устраивает соседство с мусорной площадкой.

«Меня не устроило как жителя, потому что это нарушает какую-то концепцию красоты и так далее. Стоит практически на нашей центральной улице. У нас другого центра, нашей Восточной Лобни, нет. У нас есть вот эта улица и есть площадь вокзала. Ну это наша Красная площадь. И это просто невозможно никак, чтобы на нашей Красной площади, на нашей центральной улице Тверской была мусорка», - возмутилась местная жительница.

Свои жалобы жители высказали во время встречи с главой города. Совместное решение было найдено быстро. На Вокзальной улице стоит недавно сгоревший барак. После демонтажа здания появится много свободного места, где и можно будет разместить контейнерную площадку.

Начальник управления благоустройства администрации городского округа Лобня Сергей Дьячков рассказал, что сейчас власти решают вопрос с собственником сгоревшего дома.

«Здесь есть еще собственник, в этом доме. С ним администрация занимается, и, соответственно, как только будет решен вопрос с собственником, этот дом будет снесен, здесь будет перехватывающая достаточно большая парковка для того, чтобы жители могли комфортно оставлять свои автомобили и ехать дальше в Москву. И здесь же будет установлен павильон для размещения бункеров для мусора», - поделился Сергей Дьячков.

Новую площадку оборудуют видеокамерами, чтобы у коммунальщиков была возможность контролировать график вывоза мусора и следить за тем, чтобы в контейнеры не выбрасывали ветки, крупногабаритный мусор и объемную упаковку. Таким образом, скрыться от наказания нарушителям будет непросто.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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