Новую молочную ферму построят в Клину в 2024 году
Инвестиционный проект по созданию молочно-товарной фермы полного цикла поголовьем в шесть тысяч коров построят в Клину. Предприятие оснастят собственной сырьевой базой по производству кормов и воспроизводству стада.
«За последние два года в регионе под масштабные инвестпроекты уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью 6,6 тысячи гектара», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
На реализацию проекта направят 11 миллиардов рублей. Помимо этого, новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест в округе. Первую очередь производства запустят в 2024 году.
Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о заслугах Московской области в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что в регионе продолжат наращивать темпы развития данной отрасли.
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