Новую молочную ферму построят в Клину в 2024 году

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«За последние два года в регионе под масштабные инвестпроекты уже передали землю без торгов для создания трех животноводческих комплексов общей площадью 6,6 тысячи гектара», - сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.

На реализацию проекта направят 11 миллиардов рублей. Помимо этого, новое предприятие позволит создать 850 рабочих мест в округе. Первую очередь производства запустят в 2024 году.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о заслугах Московской области в сельском хозяйстве. Он подчеркнул, что в регионе продолжат наращивать темпы развития данной отрасли.

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