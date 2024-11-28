Новую меру социальной поддержки приняли в Солнечногорске

Такое решение было принято с целью привлечения квалифицированных специалистов. Основное требование - отработать в своей профессиональной сфере на территории городского округа не менее 10 лет.

«Приятно, что Совет единогласно поддержал решение администрации, это значит, что мы едины в своей цели видеть Солнечногорск процветающим и комфортным для всех», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Дополнительную информацию можно получить в Комитете по управлению имуществом по телефонам: 8 (495) 994-05-94 и 8 (495) 994-16-15.

Кроме того, на заседании Совета депутатов были назначены старосты для сельских населенных пунктов Жилино, Баранцево и Общественник, внесены изменения в генеральный план округа и утвержден перечень имущества, подлежащего передаче от Московской области в муниципальную собственность.

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