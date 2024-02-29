Новую меру поддержки участников СВО и их семей ввели в Подмосковье

Закон, по которому участники СВО могут проходить бесплатную реабилитацию в центре «Ясенки», принят в Подмосковье год назад. Теперь меру поддержки расширили.

«В 2023 году в центре прошли реабилитацию 79 участников СВО из Московской области. Новые решения считаю важными и очень нужными. Нашим раненым бойцам просто необходима поддержка, особенно со стороны родных, близких людей. И если на период реабилитации с ними будут рядом их любимые, уверен, лечение станет еще более эффективным», - подчеркнул председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Есть и еще одно нововведение. Теперь раненые бойцы смогут бесплатно пользоваться прокатными изделиями, необходимыми для реабилитации. Раньше такая возможность предоставлялась только ветеранам боевых действий.

День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, отмечают 26 февраля в дивизии имени Дзержинского в Балашихе. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время посещения воинской части встретился с семьями бойцов специальной военной операции и пообещал дальнейшую поддержку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».