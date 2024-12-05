Новую мебель закупят для реабилитационного центра в Старой Купавне

Рабочая поездка в реабилитационный центр в Старой Купавне депутата Московской областной думы Марка Черемисова совпала с Международным днем инвалидов. В качестве подарка он вручил сертификат на покупку новой мебели.

Директор пансионата Гульфия Исхакова вместе с коллективом специалистов ежедневно заботится о комфорте, обучении и развитии своих подопечных.

«Их труд - это ежедневное проявление заботы и любви, без которых было бы невозможно достичь таких успехов. Благодаря их профессионализму и неравнодушию пансионат стал настоящим домом для многих. Каждый человек уникален, и наша задача - сделать общество максимально доступным и доброжелательным для всех. Спасибо всем, кто принимает участие в этом благородном деле!» - подчеркнул Марк Черемисов.

Это не первый приезд депутата сюда. Он поддерживает центр и старается обеспечить учреждение всем необходимым. В честь Международного дня инвалидов в центре организовали концертную программу, где обитатели пансионата показали свои таланты: пели, танцевали и даже участвовали в театрализованных постановках.

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