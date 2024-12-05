05 декабря 2024, 12:44

Новую мебель закупят для реабилитационного центра в Старой Купавне

Пресс-служба администрации Богородского г.о.
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Депутат Московской областной думы Марк Черемисов вручил директору отделения пансионата «Ногинский» в Старой Купавне сертификат на покупку мебели. В центре проходят реабилитацию 67 пациентов.

Рабочая поездка в реабилитационный центр в Старой Купавне депутата Московской областной думы Марка Черемисова совпала с Международным днем инвалидов. В качестве подарка он вручил сертификат на покупку новой мебели.

Директор пансионата Гульфия Исхакова вместе с коллективом специалистов ежедневно заботится о комфорте, обучении и развитии своих подопечных.

«Их труд - это ежедневное проявление заботы и любви, без которых было бы невозможно достичь таких успехов. Благодаря их профессионализму и неравнодушию пансионат стал настоящим домом для многих. Каждый человек уникален, и наша задача - сделать общество максимально доступным и доброжелательным для всех. Спасибо всем, кто принимает участие в этом благородном деле!» - подчеркнул Марк Черемисов.

Это не первый приезд депутата сюда. Он поддерживает центр и старается обеспечить учреждение всем необходимым. В честь Международного дня инвалидов в центре организовали концертную программу, где обитатели пансионата показали свои таланты: пели, танцевали и даже участвовали в театрализованных постановках.

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Благотворительность Богородский
05 декабря 2024, 12:55
Подмосковных школьников пригласили на соревнования по киберспорту
Unsplash
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Школьников Подмосковья пригласили поддержать финалистов седьмого сезона Всероссийской интеллектуально-киберспортивной школьной лиги. Матчи состоятся 13 декабря в закрытом формате, а 14 декабря двери будут открыты для всех желающих, чтобы поддержать участников, которые будут бороться за денежные призы.

Первые 500 зрителей, пришедшие посмотреть финал, получат ваучеры на посещение компьютерного клуба VK Play Арены, а также брендированные стикерпаки.

Для гостей подготовлен ряд активностей, в том числе розыгрыши призов, выступление танцевального светового шоу, киберпочта Деда Мороза и другие.

Финальные соревнования начнутся 14 декабря в 11:00 на VK Play Арене в Москве. Для участия необходимо предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Школьники Киберспорт
05 декабря 2024, 11:23
Подмосковным медикам напомнили об онлайн-услуге для аттестации
Медиасток.рф
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Онлайн-слугу аттестации медицинских и фармацевтических работников обновили в Подмосковье. Туда добавили сервис предпроверки ранее поданного заявления.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, услуга доступна на региональном портале в разделе «Личные документы» - «Документы для отдельных случаев». Воспользоваться ей могут специалисты с профильным образованием, работающие в системе здравоохранения. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму, приложить необходимые документы, а затем - очно пройти тестирование.

По словам главы министерства Надежды Куртяник, с начала года услугой воспользовались свыше двух тысяч раз.

«Медработники нашего региона могут в электронном виде подать заявление на присвоение квалификационной категории и получить результат. Это удобно и просто, поскольку весь процесс можно отслеживать онлайн в личном кабинете», - отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Врачи Госуслуги
05 декабря 2024, 10:36
Жителям Подмосковья напомнили о цифровых помощниках
Unsplash
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Цифровые помощники помогают жителям Московской области получать актуальную информацию в различных сферах. Например, робот «Светлана» на горячей линии 122 поможет вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту или на диспансеризацию. Для связи нужно позвонить и нажать кнопку 1, сообщили в Мингосуправления региона.

Также вопросы здравоохранения можно решить через Telegram-бота «Дениса». Голосовой помощник «Галина» на кнопке 3 расскажет о работе МФЦ, запишет на прием или отменит запись. Нейропомощник «Женя» на кнопке 4 решит вопросы ЖКХ, направит заявки в диспетчерскую и расскажет об отключениях, счетчиках, платежах, а также перезвонит, чтобы убедиться в решении проблемы.

Бот «Плановые отключения МО» сообщает о графике отключений и авариях, «Анна» помогает с разрешением на деятельность такси, а «Ирина» расскажет о мерах социальной поддержки. Полный список цифровых помощников можно найти на региональном портале Московской области.

Врачи Госуслуги
05 декабря 2024, 10:36
Новый пост скорой помощи открыли в поселке Сосны
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Новый пост скорой помощи заработал в поселке Сосны в Одинцове. Он рассчитан на две круглосуточные бригады.

Как рассказали в региональном Минздраве, пост будет обслуживать 10 населенных пунктов, в том числе поселок Успенское, деревни Николина Гора и Маслово.

Как отметил глава министерства Максим Забелин, пост оборудовали всем необходимым, чтобы сотрудники могли восстанавливать силы между вызовами. В здании разместили кабинеты врачей и фельдшеров, комнаты отдыха и многое другое.

«Одинцово - динамично развивающийся городской округ. Именно поэтому важно создавать там соответствующую инфраструктуру. Благодаря открытию нового поста скорой медицинской помощи, бригады смогут более оперативно доезжать на вызовы», - отметил министр.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых социальных объектов. До конца года после ремонта и строительства заработают еще 58 учреждений.

Скорая помощь

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