18 декабря 2024, 11:23

Новую линию по выпуску вакуумных пробирок запустили в ОЭЗ «Дубна»

Фото компании «Эйлитон»
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Компания «Эйлитон» запустила четвертую автоматизированную линию по выпуску вакуумных пробирок и почти на 70% увеличила свои производственные мощности. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Инвестиции в расширение производства компании „Эйлитон“ на территории ОЭЗ „Дубна“ превысили 60 миллионов рублей. Новая линия позволяет выпускать около пяти миллионов пробирок в месяц, а общие мощности предприятия выросли до 12 миллионов пробирок в месяц», - рассказала заместитель председателя правительства Московской области Екатерина Зиновьева.

Компания «Эйлитон» выпускает вакуумные пробирки для взятия крови под торговой маркой UNIVAC®. Продукция расходится по всей стране и очень востребована.

«Спрос постоянно растет и мы предпринимаем активные шаги для увеличения производственных мощностей завода. Сейчас с гордостью сообщаем о запуске четвертой линии. Она отличается высокой производительностью и высокой степенью автоматизации всех процессов», - рассказала директор серийного производства ООО «Эйлитон» Марина Харченко.

В ближайшее время на заводе планируют организовать выпуск комплектующих. Это станет важным шагом к созданию производства полного цикла.

О строительстве новых заводов, а также о развитии экспорта на днях рассказал губернатор Андрей Воробьев. В Подмосковье работают компании из Индии, Китая, Турции, Таиланда, Узбекистана и других стран, которые реализуют важные инвестиционные проекты.

Инвестиции Дубна Промышленность
18 декабря 2024, 11:34
Глава Фрязина проверил качество уборки снега в 4 кварталах
Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Руководитель городского округа Дмитрий Воробьев провел традиционный обход территории. Было проверено качество работы городских служб и управляющей организации на улицах Лесной, Пионерской и Октябрьской.

После осмотра четырех городских кварталов Дмитрий Воробьев отметил, что управляющие компании хорошо справляются со своими обязанностями, и поручил не снижать планку в течение всей зимы.

Глава муниципалитета отметил недочеты в уборке территорий, прилегающих к торговым объектам. Дмитрий Воробьев подчеркнул, что главным приоритетом остается порядок в городе, поэтому с предпринимателями, не исполняющими свои обязательства, необходимо проводить работу и строго контролировать этот вопрос.

Дмитрий Воробьев также напомнил жителям Фрязина, что сотрудники коммунальных служб работают по общему для всей Московской области регламенту. Сначала от снега должны быть очищены социальные учреждения, входные группы домов, подходы к автобусным остановкам и контейнерным площадкам, проезды для автомобилей.

Благоустройство ЖКХ Фрязино
18 декабря 2024, 11:22
Глава Фрязина провел встречу с жителями дома № 4 по улице 60 лет СССР
Пресс-служба администрации г.о. Фрязино
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Руководитель муниципалитета Дмитрий Воробьев вместе с профильными специалистами осмотрел территорию у здания. Он также проверил качество содержания двора и общего имущества в подъездах.

Жительница дома № 4 по улице 60 лет СССР во время приема граждан обратилась к главе городского округа с рядом вопросов. Дмитрий Воробьев принял решение обсудить эти проблемы непосредственно на месте.

Женщина пожаловалась на отсутствие поручней у пешеходных дорожек, которые расположены на территории соснового леса. Спуск под наклоном по тропинке зимой может быть небезопасным для пешеходов. Глава городского округа пообещал, что поручни будут сделаны в ближайшее время.

Жильцы дома также рассказали, что в подъездах часто собираются личности с пагубными привычками, в результате чего были отмечены случаи вандализма. Дмитрий Воробьев сообщил, что все поломки будут устранены управляющей компанией, а полиция и управление безопасности администрации примут меры по пресечению подобных инцидентов.

Благоустройство ЖКХ Фрязино
18 декабря 2024, 10:34
Бюст адмиралу флота Семену Лобову открыли в Волоколамском округе
Телеканал «360»
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Памятник установили во дворе Детгородковской  школы в селе Теряево. На торжественное открытие пришли глава Волоколамского округа Наталья Козлова, родственники адмирала, ветераны, школьники, юнармейцы, военнослужащие, моряки и офицеры Северного флота, представители общественных организаций.

«Для нас прадед всегда был примером, очень важной частью семейной истории. И с самого детства мы эту ответственность понимали», - рассказал правнук адмирала Степан Калиничев.

Участники митинга в знак признательности и уважения за достойный жизненный путь, проявление настоящего примера патриотизма, преданности родной стране и верности долгу, почтили память Семена Лобова и возложили цветы к бюсту героического земляка.

Семен Михайлович Лобов всю свою жизнь посвятил Военно-морскому флоту. Почти 20 лет из них - Северному, где он прошел путь от начальника штаба эскадры до командующего флотом. Его глубоко уважали за высокие нравственные качества, мужество, чувство ответственности и готовность с полной самоотдачей делать все в интересах боеготовности флота.

Памятники Волоколамск
18 декабря 2024, 10:26
Свыше 50 фехтовальщиков представят Подмосковье на Кубке России в Смоленске
Медиасток.рф
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Свыше 50 подмосковных спортсменов выступят на Кубке России по фехтованию. Соревнования пройдут с 18 по 26 декабря в Смоленске.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в состав сборной вошли 56 спортсменов региона. Они выступят в трех дисциплинах: сабля, шпага и рапира.

Всего на соревнованиях разыграют 12 комплектов медалей сред женщин и мужчин.

Так, 24 жителя Подмосковья выступят в дисциплине «рапира», еще 23 сразятся с соперниками на шпагах и восемь - на саблях. Среди спортсменов будут двукратная чемпионка Олимпийских игр Яна Егорян, двукратная чемпионка мира Татьяна Гудкова и победитель первенства мира и трехкратный победитель первенства Европы Григорий Семенюк.

Спортсмены

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