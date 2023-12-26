Новую льготную программу ипотеки запустили для 4 категорий специалистов в Подмосковье

«По программе участники от правительства региона получат субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья и снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта на весь срок кредита», - заявила министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

По условиям программы, чтобы претендовать на финансовую поддержку, специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Если у участника программы уже есть собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 квадратных метров на одного члена семьи.

«Сейчас мы запустили „Бюджетную ипотеку“ - инструмент, который даст возможность семьям улучшить свои жилищные условия, в разы сократив размер переплаты за ипотечный кредит», - отметил заместитель директора подразделения ДОМ.РФ «Государственные программы в жилищной сфере» Сергей Овсянкин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что действие жилищного сертификата для переселенцев из аварийных домов продлевают в Подмосковье.

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