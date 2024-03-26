Новую котельную запустили в селе Большое Алексеевское в Ступине

Новую котельную построили в селе для повышения качества теплоснабжения домов. Ее возвели вместо старой, которая работала с 1971-го года. Работы провели по программе модернизации инфраструктуры в сельской местности.

Глава округа отметил, что котельная соответствует всем современным стандартам и оснащена датчиками для передачи почасовой информации о температуре и давлении на объекте.

«Котельная мощностью более семи мегаватт построена по новому проекту. На данный момент продолжаются пусконаладочные работы, настройка систем для отопления в многоквартирных домах и в частном секторе», - сказал он.

В рамках программы котельные также построят в Торбеево и Ситне-Щелканово. Модернизацию проведут еще на 14 объектах ЖКХ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».