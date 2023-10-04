Новую котельную в микрорайоне Кантемировском в Наро-Фоминске запустят к ноябрю

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Сейчас готовность объекта достигла 90%. Рабочие уже установили и смонтировали все необходимое оборудование. Осталось подключить агрегаторы к электричеству и подвести газовую магистраль.

«Мешает сдать данную котельную то, что на данный момент не подключен газ. „Мособолгаз“ уже подтянул трубу, газ находится уже у объекта. Ориентировочно пуск газа намечен на 15 октября», - рассказал заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Алексей Гусаков.

Почти все используемое здесь техническое оборудование - от газовых горелок до приборов учета - российского производства.

«Отечественное производство - это: первое - быстродоступные комплектующие, которые могут находится здесь на складах; и второе - это исполнение программы импортозамещения. Котельная будет включена в отопительном сезоне, скорее всего это будет ноябрь месяц. Сейчас заканчивается работа по обвязке газовых линий, затем - сдача различного рода комиссиям, <…> и мы ее запускаем», - рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Микрорайон Кантемировский, который будет обслуживать новая котельная, один из крупнейших в Наро-Фоминске. Здесь проживает около 10 тысяч человек. Тут же расположены и важные социальные объекты - детский сад и школа.

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