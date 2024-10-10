Новую котельную построят в Шатуре к началу следующего отопительного сезона

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Выездная встреча представителей администрации Шатуры с жителями состоялась в поселке Мишеронский. Присутствующим рассказали о планах в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства населенного пункта.

В Мишеронском построят блочно-модульную котельную. Ее подключат к новым сетям теплоснабжения и газопроводу. Котельную введут в эксплуатацию уже к началу следующего отопительного сезона. На ней установят котлоагрегаты общей мощностью 10,234 гигакалорий в час. Котельную оборудуют автоматизированными трехходовыми котлами с диапазоном регулирования мощности 20 - 100%.

Местные жители также обратились к представителям администрации округа с вопросами расселения аварийного жилья, сезонного затопления земельных участков, очистки ливневок, обновления крыш.

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