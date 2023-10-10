Новую котельную построят в деревне Губастово под Коломной к 2024 году

Читайте нас в:

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, госзакупку на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ.

Новая котельная позволит контролировать процессы из диспетчерского пункта, а также повысить надежность и производительность сетей и снизить расходы на обслуживание. Объект будет давать тепло в дома и социальные объекты деревни.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».