29 декабря 2023, 16:16

Новую котельную построили в поселке Первомайском под Истрой

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Газовая котельная мощностью 8,2 МВт обеспечит теплом и горячей водой жителей поселка Первомайского. Населенный пункт отсоединят от котельной Ново-Иерусалимского кирпичного завода, где износ оборудования достиг 100%.

В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что старую котельную построили в 1960 году. Объект морально и физически устарел. Чтобы обеспечивать жителей качественными коммунальными услугами, в поселке построили новую газовую котельную. Ее запуск позволил обеспечить теплом и горячей водой 2,5 тысячи человек. Объект питает 22 МКД, школу, детский сад и объекты социальной сферы.

Строительные работы провели в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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ЖКХ Истра
29 декабря 2023, 16:12
Минприроды России отметило успехи Подмосковья в реализации проекта «Чистая страна»
Unsplash
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Минприроды России подвело итоги реализации федерального проекта «Чистая страна». За год Подмосковье продемонстрировало значительные успехи: в четырех округах рекультивировали бывшие мусорные полигоны «Ядрово», «Заволенье», «Талдомский» и «Поварово».

«В Подмосковье все объекты были причислены к категории „наиболее опасные“. Субъект испытывал колоссальную нагрузку: на свалки на протяжении десятилетий свозились бытовые отходы из постоянно растущей Москвы», - отметили в министерстве.

Всего с начала реализации федерального проекта в России рекультивировали 111 полигонов и свалок, 53 из них - в 2023 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах. Для решения этой проблемы был выработан ряд технологических мероприятий.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Минэкологии Подмосковья Экология
29 декабря 2023, 16:10
Подмосковные больницы получили более 100 аппаратов для лучевых видов исследований в этом году
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В этом году в Московской области ввели в работу 103 тяжелых медицинских аппаратов. На этой неделе в больницах Бронниц, Воскресенска, Можайска, Талдома, Дубны, Орехово-Зуева, Истры, Сергиева Посада, Клина, Серпухова заработали новые рентгены, в Коломне — новый маммограф и в Ногинске — флюорограф, сообщили в региональном Минздраве.

«С начала года мы поставили в медорганизации Подмосковья 103 единицы тяжелого медоборудования: 75 рентген-аппаратов, четыре флюорографа, 14 маммографов, четыре ангиографа, а также пять аппаратов КТ и 1 МРТ», - сообщила первый зампред правительства региона Светлана Стригункова.

Оборудование закупили взамен старой техники. Каждый аппарат дает быстрый результат и высокую точность исследований. На рентген может отправить лечащий врач, а флюорографию можно сделать, самостоятельно записавшись. Для этого пациент должен быть совершеннолетним. Последнее исследование должно быть не ранее года назад.

«Новый аппарат позволяет получать качественные медицинские изображения в короткие сроки благодаря современной цифровой обработке. Кроме того, удобно, что снимки могут храниться в цифровом формате», - рассказал главврач больницы в Ногинске Сергей Лившиц.

Оборудование закупили по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Больницы
29 декабря 2023, 15:44
Многодетных семей стало на 8 тысяч больше в Подмосковье за год
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За последний год многодетных семей в Московской области стало на восемь тысяч больше. Их число достигло 110 тысяч, сообщила министр социального развития региона Людмила Болатаева.

«Всего же в многодетных семьях у нас воспитывается более 350 тысяч детей», - добавила министр.

Для таких семей предусмотрели федеральные и региональные меры поддержки. Например, в Московской области семьям дали возможность получить выплату на школьную форму, компенсацию платежей за ЖКУ, социальные карты, электронное удостоверение многодетной семьи и другие льготы.

В этом году выплата на школьную форму составила семь тысяч рублей. Ее получили семьи с низким доходом.

Новый 2024 год объявили в России Годом семьи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что исполнит мечты трех детей из Подмосковья.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Семья
29 декабря 2023, 15:05
Инспекторы ГУСТ проследят за соблюдением чистоты в Подмосковье в новогодние праздники
Пресс-служба ГУСТ МО
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Сотрудники Главного управления территорий продолжат работу в новогодние каникулы. Дежурные будут следить за работой коммунальных служб.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, следить за чистотой общественных пространств особенно важно в праздники, когда будут проходить мероприятия на открытом воздухе.

\"Также будем ежедневно следить, как в муниципалитетах отрабатывают обращения по социально значимым направлениям. Прежде всего, это уборка, удаление наледи на пешеходных дорожках и крышах, вывоз мусора\", - сказала она.

По правилам зимней уборки сначала коммунальщики расчищают входные группы, лестницы и спуски, пешеходные дорожки, подъезды к мусорным площадкам и парковке. Затем приступают к детским площадкам. Дороги обрабатывают специальными материалами за несколько часов до и через два часа после снегопада Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Мусор Снегопад

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