Новую котельную построили в поселке Первомайском под Истрой

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В МинЖКХ Подмосковья рассказали, что старую котельную построили в 1960 году. Объект морально и физически устарел. Чтобы обеспечивать жителей качественными коммунальными услугами, в поселке построили новую газовую котельную. Ее запуск позволил обеспечить теплом и горячей водой 2,5 тысячи человек. Объект питает 22 МКД, школу, детский сад и объекты социальной сферы.

Строительные работы провели в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

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