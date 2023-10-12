Новую котельную на месте случившегося летом взрыва в Сергиевом Посаде откроют в ноябре

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Как рассказал замглавы Сергиева Посада Сергей Анфилов, новая котельная заработает в начале ноября.

«В первых числах ноября мы запустим первую очередь - это семь МВт. В дальнейшем, по готовности следующих котлов, будем дополнительно вводить мощности. К середине декабря планируем выйти на полную мощность - 32 МВт», - сказал он Сейчас дома в микрорайоне, который питала старая котельная, обогреваются через перемычку от котельной Рабочего поселка. Работы контролирует лично глава округа Дмитрий Акулов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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