Новую корпусную мебель закупят для 360 участков мировых судей в Подмосковье

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Комитет по конкурентной политике Московской области сообщил, что извещение об открытом конкурсе уже опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок и на портале ЕАСУЗ.

Подрядчику нужно будет поставить мебель для более 360 судебных участков. Нужны столы для заседаний, кафедры для свидетелей, скамьи и другая мебель. Закупку проведут за счет бюджета Московской области.

Прием заявок завершится 16 октября. Начальная цена контракта - 28,8 миллиона рублей.

После прошедших в Подмосковье выборов губернатор Андрей Воробьев обозначил ключевые задачи. Впереди новые этапы развития по всем направлениям, но главная цель - осуществить все, о чем договорились с жителями.

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