24 января 2024, 14:42

Новую контейнерную площадку для раздельного сбора отходов установили на улице Горького в Химках

Читайте нас в: Google Новости

Площадка для раздельного сбора отходов «Мегабак» открылась на улице Горького в Химках. Новый пункт приема позволит жителям быстро и удобно сдать на переработку различные фракции в одном месте.

«Данная площадка открыта в рамках национального проекта „Экология“ по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Одной из задач проекта является дать жителям возможность централизованно избавиться от крупногабаритного мусора и прочих отходов», - отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

На площадке установили контейнеры для сдачи крупногабаритного мусора: автопокрышек, ненужной мебели и техники, а также новогодних елок. Деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве удобрений и корма для животных.

Кроме того, в «Мегабаке» появился «Благодарный шкаф», в который можно сдать одежду, обувь, мягкие игрушки и домашний текстиль. Вещи хорошего качества отправят в помощь нуждающимся, а поврежденные - на переработку.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Химки
24 января 2024, 16:09
Качество содержания придомовых территорий проверили в Мытищах
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники администрации Мытищ проверили состояние придомовых территорий городского округа. Вопрос о текущем содержании территории остается на особом контроле местных властей.

Инспекторы проверили дворовые территории жилого комплекса «Пироговская Ривьера». Возникли проблемы с вывозом мусора из-за заполненной парковки и затрудненного проезда техники после снегопада. Сейчас проблема решена с управляющей компанией «Домэлком» - контейнерные площадки были очищены, мусорные отходы вывезены.

Продолжается работа по очистке территорий от снега. Были очищены входные группы, тротуары, домовые проезды. Однако остались замечания по уборке улиц.

Сегодня, 24 января, будет проведена уборка улицы Сурикова, а также очищены детские площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о масштабах снежной уборки в Подмосковье этой зимой.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Мытищи
24 января 2024, 16:08
Мастер-класс по катанию на коньках провели для пенсионеров из Химок
Пресс-служба администрации г.о. Химки
Читайте нас в: Google Новости
Спортивное мероприятие для членов клуба «Активное долголетие» состоялось в городском округе Химки. Его провели на ледовой площадке округа «Театральном катке».

Бесплатный зимний аттракцион стал местом отдыха не только детей, но и жителей старшего поколения. Площадь катка составляет почти 2,5 тысячи квадратных метров. В этом сезоне увеличили павильон раздевалки.

«Это самое мое любимое занятие. Я буду кататься до тех пор, пока у меня будет желание и возможность. Ощущение свободы, полета, радостные чувства, абсолютно. Чувствуешь себя молодой», - рассказала член клуба «Активное долголетие» Людмила Галушко.

Программа «Активное долголетие» стартовала по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва в 2019 году. Ее главная задача - вовлечь людей старшего поколения в творчество, занятия физкультурой, получение новых знаний и навыков. В рамках проекта проходят экскурсии, мастер-классы, творческие выступления и другие мероприятия.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша зимних мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Пенсионеры Химки
24 января 2024, 16:01
Сотрудники «Мособлпожспаса» предупредили лыжников об опасностях на замерзших водоемах
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Работники «Мособлпожспаса» провели патрулирования на территории замерзших водоемов и напомнили о мерах безопасности жителям Серпухова, Ступина и Чехова. Спасатели напомнили лыжникам об опасностях, спрятавшихся под сугробами.

«Работники противопожарно-спасательной службы объяснили населению, что необходимо заранее выбирать свой маршрут, осмотреть местность и рассказать о своих планах близким. Специалисты посоветовали жителям Подмосковья придерживаться проверенных троп или идти по уже проложенной лыжне», - подчеркнул заместитель начальника территориального управления Дмитрий Чебочкин.

Лыжникам напомнили, что перед выходом на лед лучше отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук, а также нужно следовать друг за другом на расстоянии не менее 5-6 метров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели Спортсмены
24 января 2024, 15:57
Шахматисты из Звенигорода и Кении сыграют товарищеский турнир в феврале
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Звенигородские шахматисты сразятся со спортсменами из Кении. Турнир пройдет в онлайн формате в начале февраля.

Двухдневный товарищеский турнир между шахматистами Nairobi chess club из Кении и командой Zvenigorod chess club из Одинцовского округа состоится 3 и 4 февраля. По регламенту будет проходить три тура в день.

Желающие смогут наблюдать за ходом игры на странице Zvenigorod chess club. Призеров и лучших игроков наградят памятными дипломами и подарками от партнеров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московскую область признали самым спортивным регионом России.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Спортсмены

Новости по теме