Новую контейнерную площадку для раздельного сбора отходов установили на улице Горького в Химках

«Данная площадка открыта в рамках национального проекта „Экология“ по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Одной из задач проекта является дать жителям возможность централизованно избавиться от крупногабаритного мусора и прочих отходов», - отметил муниципальный депутат Руслан Шаипов.

На площадке установили контейнеры для сдачи крупногабаритного мусора: автопокрышек, ненужной мебели и техники, а также новогодних елок. Деревья переработают в щепу, которую будут использовать в качестве удобрений и корма для животных.

Кроме того, в «Мегабаке» появился «Благодарный шкаф», в который можно сдать одежду, обувь, мягкие игрушки и домашний текстиль. Вещи хорошего качества отправят в помощь нуждающимся, а поврежденные - на переработку.

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