Новую комплексную онлайн-услугу запустили для арбитражных управляющих в Подмосковье
Арбитражные управляющие Московской области могут получить сведения о должниках и их имуществе с помощью одного заявления. Это стало возможно благодаря новой комплексной онлайн-услуге.
«Теперь достаточно только одной заявки. Кроме того, срок предоставления сведений сократился почти в два раза, до трех рабочих дней», - прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.
Услуга «Предоставление сведений арбитражным управляющим» доступна на региональном портале. Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить копию акта Арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего.
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