Новую комнату для выписки после родов и фотосессий откроют в МОНИИАГ
Будущих мам Подмосковья пригласили на встречу с врачами МОНИИАГ 5 октября. На мероприятии расскажут о подготовке к родам, партнерских программах института, ответят на вопросы беременных. Важным событием дня станет открытие новой комнаты для торжественной выписки и первых фотосессий с новорожденными.
Встреча пройдет 5 октября в Московском областном НИИ акушерства и гинекологии по адресу: Москва, улица Покровка, дом 22. Начало в 12:00. Посетить мероприятие можно в сопровождении мужа, подруги, мамы или ребенка.
«У наших посетителей в этот день также будет счастливая возможность получить важные и полезные знания от профессионалов одного из легендарных медицинских учреждений нашей страны. Просветительскую функцию мы считаем очень важной и нужной», - говорит директор МОНИИАГ Роман Шмаков.
Лектором на встрече впервые выступит хирург, который подробно расскажет о восстановлении после родов. Важным событием станет открытие новой выписной комнаты в стенах МОНИИАГ. В ней расположится фотостудия, в которой будущие родители смогут переодеть малыша и сделать первые снимки вместе с новым членом семьи.
Гостей встречи ждут угощения и приятные сюрпризы от организаторов. Мероприятие бесплатное, но требует регистрации, которая доступна через социальные сети и официальный сайт МОНИИАГ.
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