Новую коммунальную технику закупили в Серпухове

Уже со следующей недели автомобили «Соболь» начнут перевозить бригады рабочих на различные объекты. Операторы, которые будут работать на новом погрузчике, пройдут дополнительное обучение для эффективного использования техники.

Сейчас идет доукомплектование штата водителями и операторами. Для сотрудников, в том числе из других регионов, созданы все необходимые условия. Работодатель предлагает различные графики работы и возможность предоставления жилья.

Заинтересованные кандидаты могут обратиться по горячей линии: +7 (496) 775-80-19.

Отметим, что использование современной техники в сочетании с профессионализмом специалистов обеспечит надежную подготовку городского хозяйства к любым погодным условиям.

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