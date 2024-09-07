07 сентября 2024, 14:37

Новую коммунальную технику закупили в Серпухове

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В Серпухове активно продолжается подготовка коммунальных служб к осенне-зимнему сезону. В автопарк «Комбинат благоустройства» поступили пять новых автомобилей «Соболь» и универсальный многофункциональный погрузчик.

Уже со следующей недели автомобили «Соболь» начнут перевозить бригады рабочих на различные объекты. Операторы, которые будут работать на новом погрузчике, пройдут дополнительное обучение для эффективного использования техники.

Сейчас идет доукомплектование штата водителями и операторами. Для сотрудников, в том числе из других регионов, созданы все необходимые условия. Работодатель предлагает различные графики работы и возможность предоставления жилья.

Заинтересованные кандидаты могут обратиться по горячей линии: +7 (496) 775-80-19.

Отметим, что использование современной техники в сочетании с профессионализмом специалистов обеспечит надежную подготовку городского хозяйства к любым погодным условиям.

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ЖКХ Серпухов
07 сентября 2024, 15:26
Новый скейт-парк открыли в Комсомольском парке в Серпухове
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В Серпухове в Комсомольском парке торжественно открыли скейт-парк и памп-трек. Мероприятие прошло при участии главы муниципалитета Сергея Никитенко, депутата Московской областной Думы Татьяны Карзубовой, заместителя главы Татьяны Орловой, председателя Совета депутатов Михаила Шульги и местных жителей.

Все объекты соответствуют современным стандартам безопасности, что гарантирует приятное и безопасное времяпрепровождение для молодежи.

На открытии прошли показательные выступления участников спортивного клуба «Экстрим», которые занимаются на базе Дворца молодежи «Дружба» и являются призерами различных соревнований. В честь праздника юные спортсмены получили защитные шлемы в качестве подарков.

Также на мероприятии выступила студия современного танца Marvel, которая в прошлом году выиграла областной фестиваль «Город танцует в парках». В этом году коллектив также будет представлять округ на конкурсе.

Уже через неделю в Комсомольском парке состоятся первые соревнования городского округа.

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Спортсмены Дети Серпухов
07 сентября 2024, 14:17
Почетный химик РФ Александр Родионов проголосовал на выборах в Воскресенске
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Почетный химик Российской Федерации житель Воскресенска Александр Родионов, посетил избирательный участок № 147 в деревне Маришкино. Он решил выразить свою гражданскую позицию на выборах в Совет депутатов городского округа Воскресенск.

Александр Иванович рассказал, что голосует уже в 56-й раз. По его словам волеизъявление людей в этот день определяет будущее округа и важно, чтобы каждый голос был услышан, и чтобы избранные депутаты заботились о благополучии жителей Воскресенска.

Стоит отметить, что жизнь Александра Родионова неразрывно связана с историей города. Более полувека он посвятил работе на химическом заводе, внес значительный вклад в развитие местной промышленности.

Напомним, что в городском округе Воскресенск проходят выборы депутатов в Совет депутатов муниципалитета. Все 83 избирательных участка будут работать сегодня и завтра с 8:00 до 20:00.

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Воскресенск Выборы
07 сентября 2024, 13:46
Встречи на тему ПДД прошли во всех образовательных учреждениях Чехова
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Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели в Чехове. Во всех школах и детсадах прошли мероприятия, на которых ребятам напомнили о правилах поведения на дорогах.

Так, в лицее № 4 организовали тематический флешмоб для первоклассников и профилактические занятия. Педагоги напомнили ученикам о том, почему важно соблюдать правила дорожного движения.

В мероприятии поучаствовал начальник отдела Госавтоинспекции городского округа Чехов Сергей Захаров. Он пожелал детям быть внимательными, здоровыми и достичь успехов в новом учебном году.

Также автоинспекторы вручили ребятам световозвращающие браслеты, чтобы обеспечить их видимость на дороге.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети ПДД Чехов Дороги
07 сентября 2024, 13:18
Первенство России по городошному спорту началось в Подольске
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Состязания по городошному спорту среди юношей и девушек от 11 до 18 лет стартовали в Подольске. В Первенстве России поучаствует около 100 человек из разных регионов страны.

Спортсмены из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Томска и других городов России приехали на состязания в Подольск. В дисциплине «Городки классические» они будут соревноваться в категориях от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Соревнования на личное первенство пройдут 10–12 сентября, а 12–13 сентября будут состязаться командами. С 8 по 9 сентября и с 14 по 15 спортсмены также попробуют свои силы в дисциплине «Городки европейские».

Отметим, что городской округ Подольск на протяжении десятилетий считается негласной столицей городошного спорта. Здесь воспитали множество чемпионов. В октябре 2022 года в комплексе «Труд» открылся первый в России Центр городошного спорта.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Подольск

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