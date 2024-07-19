Новую книгу Михаила Коробова презентовали в Воскресенске
В Центральной библиотеке Воскресенска 17 июля представили новую книгу Михаила Сергеевича Коробова «Мой путь на литературный Олимп». Поздравить автора собрались ветераны химкомбината, литераторы, друзья и герои его очерков.
Михаил Сергеевич Коробов - член Союза писателей России, член Воскресенского районного литературного объединения «Радуга» имени Ивана Ивановича Лажечникова.
На презентации книги собрались не только близкие и друзья-литераторы, но и ветераны химкомбината, герои его произведений. Поздравления прозвучали от руководителя объединения «Радуга» Виктора Лысенкова и поэтессы Людмилы Чебышевой, первого секретаря Воскресенского городского отделения Коммунистической партии РФ Александра Смурова, руководителя клуба «Позитив+» Вячеслава Белова, коллег: Елены Росляковой, Николая Туманова, Татьяны Бояркиной, Анатолия Вишни.
Сотрудники библиотеки подготовили книжную мини-выставку «С добрыми пожеланиями от автора». Собравшиеся смогли поближе познакомиться с изданиями Михаила Коробова.
Завершилось мероприятие традиционным чаепитием.
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