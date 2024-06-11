Новую клинику построят в ЖК «Союзный» в Одинцове

Планируется, что медицинское учреждение сможет обслуживать 67 посещений за смену. Клиника будет занимать площадь 151,9 квадратных метра. Помещения этого социального объекта будут находиться на первом этаже четвертой секции во втором корпусе жилого комплекса.

Жилой комплекс «Союзный» включает в себя семь корпусов комфорт-класса, высотой до 25 этажей. Этот проект осуществляется в восьмом микрорайоне города Одинцово, всего в девяти километрах от Московской кольцевой автомобильной дороги. Жилой комплекс занимает участок площадью 5,63 гектаров. Стоит отметить, что в планы благоустройства территории входит озеленение, детские игровые комплексы, спортивная площадка, зоны отдыха и сквер с тем же названием. Также на территории жилого комплекса предусмотрены торговый центр, детский сад, крытые отапливаемые паркинги и три автостоянки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства.

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