28 сентября 2024, 12:36

Новую игровую площадку установили в селе Троицком в Чехове

Телеканал «360»
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В селе Троицком торжественно открыли новую игровую площадку. Объект модернизировали в рамках областной программы «Наше Подмосковье».

Отметим, благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в Чехове установили 33 новые площадки. Подобные комплексы будут устанавливать и дальше.

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Для детей установили горки и качели.

«С внуком ходим уже четвертый год на эту площадку. Мы были в восторге, когда увидели ее. Приятно, что про нас не забывает ни администрация, ни высшие органы», - рассказала местная жительница Елена Чекмарева.

А для ребят постарше - спортивную площадку. Здесь они будут играть в футбол и баскетбол. При строительстве уделяли внимание безопасности - везде установили мягкое покрытие.

«Данная площадка была модернизирована в рамках государственной программы. Ранее она была построена по программе губернатора Андрея Воробьева „Наше Подмосковье“. Сегодня она отвечает всем необходимым требованиям, то есть качеством резинового покрытия и игровых элементов. Они абсолютно безопасны», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Чехов
28 сентября 2024, 11:04
Сотрудник Мособлагаза в Лосино-Петровском проверили оборудование в Мизинове
Бучацкая Валерия Викторовна
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Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков и представители Мособлгаза выехали с инспекцией в микрорайон Прибрежный и деревню Мизиново. Они проверили заключение договоров на обслуживание оборудования в многоквартирных домах.

Еще 44 многоквартирных дома в микрорайоне Прибрежный и деревне Мизиново с непосредственным способом управления не заключили договор на обслуживание. Это должны сделать все, так как с 1 января 2024 года в Московской области газораспределительная организация «Мособлгаз» стала единственной компанией, которая имеет право обслуживать и ремонтировать внутридомовое оборудование.

Участники комиссии приняли решение, что собственникам необходимо выбрать и заключить договор с управляющей компанией, которая подпишет соглашение на обслуживание газового оборудования внутри дома с «Мособлгаз».

Проверки будут проходить в каждом доме не реже одного раза в год - это обязательное условие поставки ресурса. Оплата ежемесячно отображается в квитанции Московского областного расчетного центра в строке «ТО ВКГО».

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Лосино-Петровский
28 сентября 2024, 00:05
Торговые точки у трех домов на Комсомольской улице в Чехове приведут в порядок
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Заместитель главы городского округа Чехов Артем Попов осмотрел торговые объекты у трех домов на Комсомольской улице. При проверке выявили нарушения, о которых сообщили владельцам магазинов.

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Артем Попов проинспектировал торговых точки на улице Комсомольская, дом № 12, № 17 и № 17а. Во время проверки комиссия зафиксировала нарушения, которые необходимо оперативно решить.

«Хочу напомнить всем предпринимателям о важности поддержания чистоты вокруг своих торговых объектов. Порядок создает приятную атмосферу для нас с вами, поэтому давайте все вместе уделять этому больше внимания», - подчеркнул Артем Попов.

Отдельно отметили важность установки урн возле каждого торгового объекта.

«Каждый из нас вносит свой вклад в общее благополучие, и забота о чистоте наших улиц - это забота о себе и о наших близких», - добавил он.

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Чехов Торговля
27 сентября 2024, 23:46
Новые губернаторские игровые площадки открыли в парке «Дубки» в Чехове
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В парке «Дубки» села Троицкое городского округа Чехов представили обновленные игровые зоны. За 11 лет работы губернаторской программы «Наше Подмосковье», благодаря которой обустраивают детские площадки, в муниципалитете открыли 33 таких объекта.

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин отметил, что на участке площадью 750 квадратных метров оборудовали современные игровые и спортивные зоны. Их оснастили бесшовным резиновым покрытием, металлическими ограждениями, песочницами, урнами и лавочками. Здесь обустроили пешеходные дорожки, озеленили прилегающие территории. Кроме этого, площадки для спорта и отдыха оборудовали современным освещением и видеокамерами системы «Безопасный регион».

«Парк „Дубки“ продолжает активно развиваться. Благодаря премии нашего губернатора „Мы рядом“, мы смогли благоустроить парковое пространство. Здесь появилась тропиночная сеть, освещение и скамейки. Сегодня это одно из любимых мест отдыха жителей села Троицкое и окрестных населенных пунктов», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

На площадках организуют интерактивные программы, творческие мастер-классы, познавательные лекции и викторины для детей и взрослых. Масштабная праздничная программа, приуроченная к открытию зон для спорта и отдыха, ждала гостей парка.

Напомним, уже 11 лет в Московской области работает программа «Наше Подмосковье» при содействии губернатора Андрея Воробьева и правительства региона. За это время в Чехове построили 33 игровые и спортивные площадки.

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Благоустройство Чехов
27 сентября 2024, 22:16
Педагогам колледжа университета «Дубна» присвоили звания и вручили грамоты
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Глава округа Максим Тихомиров осмотрел обновленные кабинеты колледжа университета «Дубна». Он также отметил почетными грамотами и благодарственными письмами педагогов учебного заведения.

Колледж университет «Дубна» посетил руководитель муниципалитета Максим Тихомиров. Глава Дубны обошел кабинеты и мастерские учреждения образования, а также пообщался со студентами и педагогами.

По его словам, важно не только обеспечивать качественное образование, но и создавать такие условия, чтобы выпускники оставались работать в родном городе.

«Могу сказать, что сегодня колледж закрывает огромные потребности города. Конечно, без него нам бы не получилось показывать такие высокие результаты в плане работы крупных наших предприятий», - подчеркнул Максим Тихомиров.

Руководитель муниципалитета торжественно вручил педагогам, мастерам, воспитателям образовательного учреждения благодарственные письма, грамоты и цветы. Некоторым специалистам присвоили почетные звания.

«За последние семь лет участия в профессиональных соревнованиях наши ученики завоевали и бронзу, и серебро, и золото. Это говорит об их уровне, их подготовке. Это очень классные специалисты своего дела», - сказал исполняющий обязанности ректора университета «Дубна» Андрей Деникин.

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Дубна Ремонтные работы Образование

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