Новую игровую площадку для детей установили на улице Декабристов в Ногинске

Там подготовили основание, установили игровые элементы и малые архитектурные формы, а также лавочки, урны и уличные фонари. На площадке уложили два слоя современного резинового покрытия. Игровую зону оборудовали видеокамерами, которые подключили к системы «Безопасный регион».

Всего в этом году в адресный перечень вошли 22 детские игровые площадки, часть из которых уже приняло управление благоустройства. Что касается комплексного обустройства доров, то в плане работ на 2024 год так же 22 адреса. Из них приняли 19, остальные закроют до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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