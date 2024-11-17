17 ноября 2024, 01:30

Новую игровую площадку для детей установили на улице Декабристов в Ногинске

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В Ногинске Богородского городского округа на улице Декабристов установили детский игровой комплекс. Двор внесли в адресный перечень работ по итогам голосования жителей на портале «Добродел».

Там подготовили основание, установили игровые элементы и малые архитектурные формы, а также лавочки, урны и уличные фонари. На площадке уложили два слоя современного резинового покрытия. Игровую зону оборудовали видеокамерами, которые подключили к системы «Безопасный регион».

Всего в этом году в адресный перечень вошли 22 детские игровые площадки, часть из которых уже приняло управление благоустройства. Что касается комплексного обустройства доров, то в плане работ на 2024 год так же 22 адреса. Из них приняли 19, остальные закроют до конца этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха.

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Благоустройство Дети Богородский
16 ноября 2024, 21:55
Администрация Чехова встретилась с жителями поселка Любучаны
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Глава городского округа Михаил Собакин вместе с профильными специалистами проинспектировал качество содержания дворов в поселке Любучаны. Он также побеседовал с местными жителями и ответил на их вопросы.

Во время обхода комиссия выявила мелкие недочеты в виде не до конца убранного мусора, вкопанных в землю покрышек и ям на дорогах. Их устранят в самое ближайшее время.

«Сегодня до конца дня наведите здесь порядок, пожалуйста. Пока у вас там тележка стоит», - поручил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Собравшиеся также обсудили проблемы содержания многоквартирных домов, подвалов, кровель и подъездов. Подрядчики проедут по всем адресам, где необходимо промыть канализации, устранить засоры и подтопления.

«Технологический процесс таков, что сначала надо откачать, просушить, а потом уже обрабатывать», - пояснил Михаил Собакин.

На встрече с жителями поселка затронули и вопросы работы канализационной насосной станции, а также очистных сооружений.

«Если текущая управляющая компания, соответственно, справляться не будет, то значит, будем переголосовывать и отдавать в муниципальную службу „Чеховское благоустройство“, которая занимается содержанием прилегающих территорий. Будут тогда уже они заниматься», - сказал руководитель муниципалитета.

По итогам мероприятия все пожелания жителей зафиксировали и взяли на контроль.

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Благоустройство ЖКХ Чехов
16 ноября 2024, 20:35
Дегустацию питания провели в столовой школы № 4 в Домодедове
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Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева посетил столовую школы № 4. Вместе с учащимися она попробовала обед и узнала их мнение о еде.

Питание в школьных столовых контролирует администрация муниципалитета. В столовую школы № 4 приехала глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева, чтобы продегустировать обед и побеседовать с ребятами.

«Я сама попробовала гороховый суп, действительно вкусно сделали. Котлета мне понравилась, вкусная, мягкая котлета. У детей спросила насчет каши, все сказали, что каша им очень нравится», - поделилась она.

Как рассказала директор школы № 4 Светлана Тимофеева, такие дегустации позволяют получить обратную связь о качестве питания.

«Кому-то что-то нравится, кому-то нет, то есть мы какие-то свои ошибки учитываем. Например, капусту тушеную дети не очень хорошо едят, остальные блюда ребята любят. Очень вкусно готовят, всегда горячее питание», - рассказала она.

Светлана Тимофеева также добавила, что несколько раз в неделю родители школьников могут записаться на дегустацию и прийти попробовать питание.

Педагоги тоже с удовольствием обедают в учебном заведении. Они отмечают, что каждую перемену в столовой много ребят. Дети берут себе комплексные обеды, отдельные блюда, а иногда что-то перекусить.

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Дети Школы Питание Город Домодедово
16 ноября 2024, 19:37
Встречу жителей со специалистами «Мособлгаза» провели в Химках
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В городском округе Химки представители «Мособлгаза» встретились с жителями муниципалитета. Круглый стол организовали на базе комплекса «Арена Химки».

В рамках мероприятия горожане смогли задать все интересующие вопросы лично генеральному директору Игорю Баранову и представителям администрации округа.

«Сегодня у нас открытый прием служб „Мособлгаза“. Жители приходят с разными вопросами. Основные из них касаются социальной газификации. Наши жители активно подают заявки, а мы оперативно их выполняем», - рассказал заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся подключения к газу, технического обслуживания и эксплуатации газовых приборов.

Жительница Химок Екатерина Мещерякова приехала на мероприятие, чтобы подать заявку на социальную газификацию садового некоммерческого товарищества «Сходненские садоводы».

«В нем 130 участков, товарищество находится прямо в центре, в пойме реки Сходня. Большая часть людей живет здесь постоянно, строят капитальные дома. В них можно прописываться, людям удобно местоположение - хорошая зеленая зона», - поделилась она.

Напомним, что по президентской программе «Социальная газификация» жителям бесплатно проводят газ до границ участка. Всего за лето в муниципалитете провели инвентаризацию всех 126 садовых некоммерческих товариществ. К газу в Химках бесплатно подключили 30 населенных пунктов и свыше 140 домов.

Как рассказал генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз» Игорь Баранов, в этом году он жителей Московской области они получили 130 тысяч заявок на социальную газификацию, по 115 тысячам обращений уже выполнили работы, а 15 тысяч обрабатывают сейчас.

«Мы на еженедельной основе встречаемся с жителями разных округов Подмосковья, потому что понимаем важность нашей работы. Стараемся решать вопросы, общаться с людьми. Каждый год мы газифицируем по 50 населенных пунктов по губернаторской программе», - добавил он.

Любой желающий может подать заявку на бесплатное подключение участка к газу, если он соответствует следующим критериям: в населенном пункте есть магистральный газопровод, дом на участке - это капитальное строение, землю зарегистрировали в Едином госреестре недвижимости и она находится в собственности гражданина Российской Федерации. Проверить возможность подключения газа можно на официальном сайте Единого оператора газификации.

Отметим также, что свыше 55 тысяч квартир в этом году в Химках проверили на исправность газового оборудования. Посмотреть график техобслуживания с указанием адресов можно на сайте «Мособлгаз».

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ЖКХ Химки Газ
16 ноября 2024, 19:11
Встречу с жителями по вопросам ЖКХ провели офисе УК «Жилищник» в Химках
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с горожанами вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в офисе управляющей компании «Жилищник».

Мероприятие провели по аналогии с выездными администрациями, которые каждую неделю проходят в разных микрорайонах муниципалитета.

«Обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства в офисе „Жилищника“. Для жителей такой формат встреч удобен, потому что рядом с домом. Для меня - еще один вариант для обратной связи», - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Весной этого года руководитель Химок уже встречался с горожанами по вопросу ремонта фасада и содержания дома № 13 на улице Калинина. Обращение жительницы дома Елены Савельевой проработают с Фондом капитального ремонта Московской области.

«Обратилась к главе с вопросом по капитальному ремонту кровли дома. Вопрос взяли в работу, ждем решения. Формат выездных приемов позволяет оперативно и конструктивно решать любые проблемы», - поделилась она.

Еще одно обращение поступило от жительницы дома № 32а на Московской улице Ирины Ермаковой. Последний раз здесь обновляли подъезды в 2018 году. Сейчас необходимо заменить входные двери. Вопрос включили в программу по ремонту на следующий год.

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ЖКХ Химки Ремонтные работы

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