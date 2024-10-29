Новую хоккейную площадку построят на стадионе «Волна» в Дубне

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Размер площадки составит 40 на 60 метров. О пожеланиях хоккеистов спросил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров на личной встрече.

Старую хоккейную коробку демонтировали осенью этого года. На ней тренировались более 40 лет.

Спортсмены отметили, что им также нужны теплые раздевалки. Глава муниципалитета пообещал их обустроить к 2025 году.

«На лето также есть планы: в следующем году сделаем резиновое покрытие и обустроим площадки для игры в волейбол и баскетбол», - отметил Максим Тихомиров.

Сейчас рабочие займутся основанием площадки, затем уложат холодовые маты и установят опоры освещения.

Открытый сезонный каток обустроят на Молодежной поляне на правом берегу. Обе площадки откроют 1 декабря.

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