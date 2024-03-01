Новую госуслугу для подготовки трактористов и машинистов запустили в Подмосковье 1 марта

«Свидетельство о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса теперь является обязательным документом. Документ нужен образовательным учреждениям для профессиональной подготовки трактористов, машинистов и водителей самоходных машин, с последующим допуском к сдаче экзаменов», - объяснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

За услугой можно обратиться на региональный портал государственных услуг.

«В своем послании Федеральному собранию президент анонсировал создание национального проекта „Кадры“, который должен охватить всю сферу профессиональной подготовки. В рамках своей компетенции мы стараемся сделать все возможное, чтобы подготовка квалифицированных водителей самоходных машин стала максимально эффективной и не содержала бы административных барьеров», - заключил министр.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг. Кроме того, на портале существенно расширили возможности для бизнеса.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».