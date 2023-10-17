Новую гоночную трассу «Левково» открыли в городском округе Пушкинский

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«Мы проводим соревнования по всему Подмосковью. Очень радуемся появлению еще одной гоночной трассы», - рассказала председатель комитета по кроссу Московской области Екатерина Николаева.

«Я уже давно в спорте. Именно на этой машине два года. Сегодня чуть подвели погодные условия. Грязь забила радиатор, поэтому пришел вторым», - сообщил участник заезда Дмитрий Аносов.

Этим заездом спортсмены завершили сезон автогонок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов.

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