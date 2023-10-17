Новую гоночную трассу «Левково» открыли в городском округе Пушкинский
В Пушкино открыли новую гоночную трассу «Левково». По ней впервые проехались спортсмены-юниоры от семи до 14 лет. Соревнования организовала стала команда Kramar Motorsport.
«Мы проводим соревнования по всему Подмосковью. Очень радуемся появлению еще одной гоночной трассы», - рассказала председатель комитета по кроссу Московской области Екатерина Николаева.
«Я уже давно в спорте. Именно на этой машине два года. Сегодня чуть подвели погодные условия. Грязь забила радиатор, поэтому пришел вторым», - сообщил участник заезда Дмитрий Аносов.
Этим заездом спортсмены завершили сезон автогонок.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 13 крупных спортивных объектов.
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