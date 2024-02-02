Новую ферму для выращивания птицы и кроликов построят в Серпухове в этом году

Концерт духового оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуш прошел на катке «Елочка» в Истре. Музыканты не только играли на инструментах, но и танцевали на льду.

Для зрителей оркестр исполнил не только народные песни, но и всеми любимые хиты «Эй, моряк», «Трус не играет в хоккей» и «Валенки».

«Уникальный проект оркестра правительства Республики Тыва имени Тимура Дулуша покорил сердца десятков тысяч зрителей в разных регионах России. А в эту среду тувинские духовики растопили лед в Истре», - сказала глава городского округа Истра Татьяна Витушева.

Выступление прошло в рамках музыкального фестиваля Валерия Халилова. Его приурочили к 140-летию со дня рождения военного дирижера, композитора и полковника Василия Агапкина.

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