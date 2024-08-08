Новую эндоскопическую стойку установили в больнице Лобни

Заместитель главного врача по медицинской части Дмитрий Шабанов сообщил, что новое оборудование повысит качество медицинской помощи в нашей больнице. Операции с использованием видеоэндоскопического оборудования позволят максимально точно визуализировать патологический процесс, минимизировать болевые ощущения после вмешательства и сократить сроки реабилитации.

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения направлена на обеспечение доступности медицинской помощи. В рамках этой программы закупается недостающее оборудование экспертного класса и обновляется старое. Программа рассчитана на четыре года и призвана значительно улучшить условия оказания медицинских услуг в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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