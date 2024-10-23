Новую электроподстанцию запустят в поселке Берендино в конце октября

Трансформаторную подстанцию установили специалисты предприятия «Мособлэнерго». Она оснащена силовым трансформатором мощностью 400 кВА, низковольтными планочными рубильниками АРС-400 и тремя высоковольтными ячейками КСО-393.

Энергетики смонтировали вводно-распределительные устройства перед жилыми домами поселка и проложили к ним две кабельные линии, длина которых составляет по 100 метров. Также между ними проложат кабельную перемычку, чтобы резервировать электроснабжение многоквартирных домов.

Все строительно-монтажные работы закончены. Планируется, что трансформаторная подстанция будет введена в эксплуатацию в конце октября 2024 года. Новая установка обеспечит надежное и качественное электроснабжение двух жилых домов поселка.

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