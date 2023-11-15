15 ноября 2023, 14:08

Новую экскурсию «Пряничный трамвай» запустят в Коломне с 18 ноября

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Тематический маршрут «Пряничный трамвай» запустят в Коломне с 18 ноября. Во время поездки пассажиры смогут узнать историю пряничного промысла в России и собрать новогоднюю посылку.

Пассажиры трамвая узнают, чем отличаются коломенские пряники от тульских, какие травы использовались для их изготовления. Расскажут и о том, как Иван-чай был на Руси своеобразной валютой.

Во время путешествия туристы соберут свой авторский чайный купаж. Его вместе с расписным пряником можно будет оставить себе или отправить родным и близким к Новому году. В этом поможет партнер экскурсионного проекта - «Почта России».

«Коломенский трамвай желаний» уже 10 лет работает в городе. Один из первых его маршрутов назывался «Почтовый трамвай» и был посвящен истории Коломны через развитие почтовой службы. К юбилею проекта «Почта России выпустила открытки» с изображением коломенского трамвая.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале уже есть афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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Коломна Туризм Экскурсии Новый год
15 ноября 2023, 14:06
Главный логопед Подмосковья назвал признаки необходимости работы ребенка со специалистом
НИКИ детства
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Главный логопед Московской области Светлана Просецкая рассказала о признаках, которые укажут на то, что пора обратиться кс ребенком к специалисту. Об этом сообщил Минздрав Подмосковья.

«Если у ребенка отсутствует или отмечается задержка в появлении гуления, лепета, слов, фраз, ребенок не понимает обращенную речь - это повод обратиться к логопеду и пройти обследование речевого развития ребенка», заявил Просецкая.

По мнению специалиста, тянуть с визитом к логопеду не стоит. Часто родители привыкают к произношению ребенка и перестают замечать другие проблемы в речи. Чем раньше нарушение обнаружили, тем легче его скорректировать, уверена Просецкая.

Логопед уточнила, что звук можно поставить за одно-два занятия. Однако перед этим следует подготовить артикуляционный аппарат, на что уходить много времени. После постановки звука его нужно автоматизировать, то есть закрепить.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Минздрав
15 ноября 2023, 14:00
Первый класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 17 ноября
Фото catalog-photo.ru
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В минувший вторник, 14 ноября, в лесах Подмосковья не выявили ни одного возгорания. В ближайшие дни в регионе сохранится первый класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится с 15 по 17 ноября.

Сегодня синоптики спрогнозировали температуру воздуха до трех градусов тепла днем. Ночью она опустится до нуля. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лесные пожары
15 ноября 2023, 13:56
Более 76 тысяч гибких газовых подводок заменили в Подмосковье с начала года
Госжилинспекция Московской области
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Специалисты газовых служб заменили более 76 тысяч гибких подводок в Подмосковье с начала года. Свыше 4,2 тысячи — по адресам с недопусками, где ранее ТО внутриквартирного газового оборудования не проводили из-за препятствования хозяев.

«Своевременная замена неисправной подводки - это предотвращение чрезвычайных происшествий и отравлений. Наряду с установкой датчиков загазованности это сохраняет жизнь, здоровье и имущество», - сообщила ГЖИ Московской области Ольга Федина.

Больше всего новые подводки установили в ранее недоступных квартирах в Рузе, Мытищах, Шатуре, Чехове и Красногорске.

Помимо этого, более трех тысяч новых подводок установили в Одинцове, Мытищах, Королеве и Люберцах.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации системы ЖКХ в Московской области.

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ЖКХ
15 ноября 2023, 13:49
«Выразить красоту». Гжельский завод в Подмосковье представил коллекцию тонкого фарфора
Телеканал «360»
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Гжельский фарфоровый завод, расположенный в Раменском городском округе, создал редкую коллекцию фарфора «Безупречная гжель». При сохранении прочности и устойчивости к сколам этот фарфор отличается тонкостью, изяществом и прозрачностью. Кроме того, он позволяет создать «дополнительный фон» для сложной росписи, рассказала «360» PR-директор АО «Гжельский фарфоровый завод» Анастасия Праведнова.

По ее словам, гжельский фарфор в последние 100–150 лет был твердым и толстостенным. Его хотели сделать «более, что называется близким к народу» - не хрупким и почти не бьющимся. Но история гжели знает времена, когда выпускался очень тонкостенный, практически прозрачный фарфор. Тогда с гжелью активно работали заводы, которые принадлежали известной династии фарфористов Кузнецовых, а также завод Сафроновых. Тонкий фарфор поставлялся к императорскому двору, а сейчас его можно увидеть в музеях.

«Такой период в истории гжели тоже есть, и мы захотели к нему вернуться, потому что многие наши коллекции, например, написанные надглазурными яркими цветными красками, просятся на более тонкий фарфор. Они на нем себя чувствуют лучше, красивее выглядят. Вот эта прозрачность фарфора дает им дополнительное свечение», - пояснила Анастасия Праведнова.

По ее словам, создаваемые на заводе росписи очень сложны и трудоемки. В их числе золотые орнаменты, которые выполняют на фарфоре художники.

«И поэтому хотелось дать дополнительный фон этим коллекциям и сделать вот более тонкий фарфор. Очень многие наши покупатели говорили, что хотели бы более тонкий и, например, более белый. И мы эту задачу перед собой поставили, примерно год занимались этим», - продолжила Анастасия.

Новые формы Она отметила, что создание новой массы и запуск ее производства требуют наладки многих этапов на заводе. Фарфор - капризный материал, и если менять рецептуру массы, приходится отлаживать под нее все процессы. Сейчас первые результаты уже появились - пока в виде образцов, доведенных до идеального состояния. В ближайшее время новая линейка появится в магазинах.

«Сейчас разрабатываются новые виды, новые формы изделий - хочется показать их на каких-то других формах. Того, что нам более толстая, классическая гжельская, масса не позволяла, теперь позволяет более тонкая масса. Кроме того, мы создаем новые виды росписи, потому что хотим дополнительно выразить красоту этого фарфора», - рассказала Анастасия.

Она добавила, что тонкостенный фарфор отлично смотрится в привычном бело-синем варианте - синий цвет становится еще более сочным, - но завод стремился попробовать «сделать побольше цветного», потому что разные краски на этом фарфоре становятся ярче.

От выпуска классической гжели предприятие не отказывается - у нее тоже много поклонников и постоянных покупателей.

«„Безупречная гжель“ - наша совершенно новая линейка, - думаю, что она тоже будет очень популярной, потому что отвечает потребительским запросам именно с точки зрения тонкости и изящества. Это прямо лучшие образцы», - добавила Праведнова.

По ее словам, точную стоимость товаров из новой линейки пока не просчитывали - предполагается, что они будут дороже классического фарфора, но не в разы, поскольку сохранятся нормы производства и не изменится время работы художников.

Раменское

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