Новую экоинициативу по переработке чеков запустили в Подмосковье

Выпускник гимназии № 4 в Лыткарине Александр Ноздрачев набрал 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Он первый достиг столь высоко результата в Московской области. Будущий студент поделился секретом своего успеха.

Александр Ноздрачев отметил, что самым сложным для него был экзамен по русскому языку.

«Самым сложным был русский язык, потому что нужно писать сочинение. Мне всегда казалось, что это сложно», - рассказал выпускник.

Директор Лыткаринской гимназии № 4 Ольга Фисенко рассказала, что мальчик еще с детства имел большой потенциал к развитию.

«Когда он пришел в школу - это пришел маленький ученый. Дело в том, что я Сашу знаю с пеленок. И мама Саши - наша выпускница, и папа - наш выпускник. Старший брат и сестра закончили нашу гимназию, поэтому они тоже наши выпускники», - поделилась Ольга Фисенко.

Александр является призером различных олимпиад. В последнее время спектр его интересов плотно сосредоточен на биологии. Он мечтает изучать биологическую и медицинскую физику. С поступлением тоже уже определился - это будет биофак МФТИ.

«У меня есть диплом призера всероссийской олимпиады школьников по биологии, который дает право на поступление без вступительных испытаний. Вот это действительно преимущество. Даже перед теми, у кого 300 баллов», - подчеркнул будущий студент.

Чтобы совсем не погрязнуть в учебе, Александр вместе с семьей занимается спортивным ориентированием, а вместе с отцом периодически совершает пробежки. При этом сам он признается, что предпочитает учебу занятиям спортом.

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