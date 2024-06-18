18 июня 2024, 18:26

Новую экоинициативу по переработке чеков запустили в Подмосковье

Unsplash
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Торговая сеть «Магнит» запустила пилотный проект по сбору и переработке кассовых чеков. Полученное сырье направят на изготовление эковаты для утепления домов. В рамках эксперимента уже переработали свыше 200 килограммов чеков.

В Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору уточнили, что это первая подобная инициатива - для переработки такого сложного вида отходов раньше технологий не существовало.

Первую партию чеков собрали весной 2024 года в Красногорске. Отмечается, что весь полученный материал проходит проверку качества для оценки его массового применения в строительстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Переработка Экология
18 июня 2024, 19:17
Секрет успеха. Как ученик из Лыткарина набрал 300 баллов по трем предметам ЕГЭ
Телеканал «360»
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Выпускник гимназии № 4 в Лыткарине Александр Ноздрачев набрал 300 баллов по трем предметам ЕГЭ. Он первый достиг столь высоко результата в Московской области. Будущий студент поделился секретом своего успеха.

Александр Ноздрачев отметил, что самым сложным для него был экзамен по русскому языку.

«Самым сложным был русский язык, потому что нужно писать сочинение. Мне всегда казалось, что это сложно», - рассказал выпускник.

Директор Лыткаринской гимназии № 4 Ольга Фисенко рассказала, что мальчик еще с детства имел большой потенциал к развитию.

«Когда он пришел в школу - это пришел маленький ученый. Дело в том, что я Сашу знаю с пеленок. И мама Саши - наша выпускница, и папа - наш выпускник. Старший брат и сестра закончили нашу гимназию, поэтому они тоже наши выпускники», - поделилась Ольга Фисенко.

Александр является призером различных олимпиад. В последнее время спектр его интересов плотно сосредоточен на биологии. Он мечтает изучать биологическую и медицинскую физику. С поступлением тоже уже определился - это будет биофак МФТИ.

«У меня есть диплом призера всероссийской олимпиады школьников по биологии, который дает право на поступление без вступительных испытаний. Вот это действительно преимущество. Даже перед теми, у кого 300 баллов», - подчеркнул будущий студент.

Чтобы совсем не погрязнуть в учебе, Александр вместе с семьей занимается спортивным ориентированием, а вместе с отцом периодически совершает пробежки. При этом сам он признается, что предпочитает учебу занятиям спортом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к 1 сентября в регионе после строительства и капитального ремонта откроют 61 школу и 34 детских сада.

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ЕГЭ Школы Студенты Лыткарино
18 июня 2024, 19:09
Победителя молодежного первенства по футболу определят в Видном в октябре
Администрация Ленинского городского округа
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Тур молодежного первенства Ленинского городского округа прошел на стадионе «Металлург». После шести туров определят победителя. Это произойдет в октябре.

Соревнуются команды не только из Ленинского округа, но и из Москвы. Один из лидеров турнира - клуб «Суринам» из Видного.

«Соперникам предстояло сыграть между собой в групповом этапе, согласно жеребьевке, затем лучшие играли на вылет. Команды до 21 года играют каждый месяц по туру. Всего у нас шесть туров, по их итогам мы определяем победителей», - рассказал главный судья соревнований Сергей Клабуков.

Всего участвует 11 команд. Для некоторых спортсменов эти игры дебютные. Первенство проходит уже пятый год. По сумме результатов туров определят победителя. Финал состоится в октябре.

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Спортсмены Футбол Видное Ленинский округ
18 июня 2024, 18:54
Автобусы № 23 в Лобне начали курсировать по обновленному маршруту
Медиасток.рф
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Автобусы маршрута № 23 в Лобне начали курсировать с заездом в микрорайон Красная Поляна. В Минтрансе Московской области уточнили, что это позволит обеспечить для жителей микрорайона комфортный проезд до дачных участков и других мест отдыха в округе.

Ежедневно до конца лета транспорт будет совершать три рейса с заездом в микрорайон. От МЦД Лобня автобусы будут отправляться в 08:55, а от остановки «Круглое Озеро» - в 18:15 и 21:09.

Напомним, на маршруте действуют льготы по социальным картам жителей Подмосковья и Москвы. Оплатить проезд также можно банковскими и транспортными картами «Тройка» и «Стрелка».

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

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Лобня Автобусы
18 июня 2024, 18:34
Памятную доску участнику СВО Александру Урбанскому открыли в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Мемориальную доску установили на фасаде дома № 16А на улице Карла Маркса, где жил рядовой. В зону специальной военной операции пошел добровольцем в 2022 году. В Балашихе у бойца остались дочь и мама.

Александр Урбанский служил в городе Муром в понтонно-мостовой бригаде. Долгое время работал кузнецом в клубе средневекового боя. Почтить память и поддержать семью бойца приехали его сослуживцы и жители города.

«Наша с вами задача - хранить память о Героях. Уверен, что имя Александра будет навсегда вписано в историю нашей страны, Подмосковья и Балашихи», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Александр погиб при исполнении воинского долга 21 марта 2023 года. Рядовой посмертно награжден Орденом Мужества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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Сергей Юров Военные Балашиха

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