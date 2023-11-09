Новую двухэтажную подстанцию скорой помощи построили в Видном

Подстанцию возвели на месте, где раньше располагалось инфекционное отделение местной больницы. На первом этаже разместили административные и технические помещения, а также кладовые. На втором - комнаты отдыха для персонала, кабинет психологической разгрузки и уютную столовую.

Помимо основного здания, на подстанции появились гараж и стоянка для автомобилей, а также пост для мойки машин и зона ремонта. Также строители облагородили территорию, заасфальтировали дорожки и установили спортивную площадку.

Отметим, что подстанция скорой помощи в Видном обслуживает жителей всего Ленинского городского округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о перезагрузке 30 стоматологий и 50 детских поликлиник в Подмосковье. Таким образом медицинские учреждения региона приводят к единому современному стандарту для повышения качества оказываемых услуг.

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