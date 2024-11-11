Новую дорогу между Химками и Долгопрудным построят в 2028 году

В Минтрансе Подмосковья рассказали, что проектирование новой дороги начнется в следующем году. Затем подрядчик приступит к строительству, которое планируется завершить во втором квартале 2028-го.

Трасса длиной 2,5 километра обеспечит дополнительный выезд на Новое и Международное шоссе. Жители густонаселенных микрорайонов Павельцево и Ивакино смогут комфортно проехать в сторону Ленинградского и Дмитровского шоссе, дороги М-11 «Нева», а также аэропорта Шереметьево. Транспортная доступность двух крупных подмосковных округов улучшится.

Участок строительства определен от Химкинского проспекта в микрорайоне Павельцево в Долгопрудном до квартала Ивакино в Химках. В составе дороги будут мост через реку Клязьму, пешеходная зона и велодорожка.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что первые участки Южно-Лыткаринской дороги откроют зимой. Это позволит разгрузить юго-восток региона.