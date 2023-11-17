Новую дорогу к поликлинике откроют в микрорайоне Ивановские дворики в Серпухове к концу ноября

Дорожное полотно простилается от жилых домов в микрорайоне Ивановские дворики. Буквально полмесяца, и путь жителей к поликлинике станет комфортным и быстрым. Осталось доработать нижний слой покрытия.

Заместитель директора дорожного управления администрации Серпухова Максим Панченко рассказал, что в скором времени рабочие начнут укладывать асфальт, после чего сделают пешеходные дорожки, нанесут разметку и проведут благоустройство. Затем на отрезке пути установят автобусные павильоны, чтобы запустить к поликлинике маршрут.

Ливневки, кстати, уже готовы. Сейчас на дороге - ни единой лужи. Рабочим также удалось сохранить березу на круговом движении - дерево стало неким символом поликлиники. Общая площадь дороги составит 15 тысяч квадратных метров с учетом парковок и «карманов» для автобусов. Закончить работы планируют до 31 ноября.

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