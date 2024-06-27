Новую детскую площадку установили в Центральном парке Лобни

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Площадка оснащена разнообразными игровыми объектами, выполненными в едином стиле из дерева и нержавеющей стали.

Основным материалом для элементов площадки выбрано натуральное дерево - экологичный материал, который идеально вписывается в общую эстетику парка.

В ближайшее время здесь установят качели, карусели, балансиры, батуты, домик и песочницу. Общая площадь составит более двух тысяч квадратных метров.

Кроме того, на площадке созданы бетонные холмы, которые покроют резиновым травмобезопасным материалом.

Напомним, что открытие основной части Центрального парка запланировано на 15 июля, а реконструкция проводится по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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