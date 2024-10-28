Новую детскую площадку построят на 3-й Парковой улице в Мытищах

По словам мастера участка Ярослава Зараева, строители выполнили часть подготовительных работ. Сейчас они снимают старое асфальтобетонное покрытие. После этого рабочие приступят к установке основания игровой зоны.

«На площадке будут качели, песочница, спорткомплекс, велопарковка, места для отдыха. Зеленые насаждения также займут здесь свое место», - добавил он.

С каждым годом в городском округе Мытищи обустраивают все больше мест для семейного досуга. Там организуют всю необходимую инфраструктура для молодого поколения. Одно из таких мест - новый сквер с детской игровой площадкой, расположенный вдоль улицы Воронина.

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