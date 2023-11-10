Новую детскую площадку построили на улице Гагарина в Чехове

К открытию площадки подготовили праздничную программу для детей с аниматорами, танцами, играми, конкурсами. Ребят угощали сахарной ватой.

Во дворе также обустроили новые пешеходные дорожки, скамейки, парковки и современное освещение. Комплексное благоустройство провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и народной программы партии «Единая Россия».

Двор на улице Гагарина включили в программу по результатам голосования на портале «Добродел». Всего за 2023 год на территории городского округа Чехов благоустроили восемь дворов, это в два раза больше, чем в прошлом году.

«В первую очередь проходит голосование. После того как двор побеждает, администрация приходит и обсуждает жителями - где удобнее им сделать парковку, какие элементы поставить. Например, по [этому двору] у нас был вопрос по установке только детской площадки, но жители [решили], что спортивная площадка тоже нужна», - рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Следом за комплексным благоустройством двор на улице Гагарина ждет озеленение. Весной во время проведения акции «Лес Победы» здесь высадят деревья и кустарники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

К открытию площадки подготовили праздничную программу для детей с аниматорами, танцами, играми, конкурсами. Ребят угощали сахарной ватой.

Во дворе также обустроили новые пешеходные дорожки, скамейки, парковки и современное освещение. Комплексное благоустройство провели в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и народной программы партии «Единая Россия».

Двор на улице Гагарина включили в программу по результатам голосования на портале «Добродел». Всего за 2023 год на территории городского округа Чехов благоустроили восемь дворов, это в два раза больше, чем в прошлом году.

«В первую очередь проходит голосование. После того как двор побеждает, администрация приходит и обсуждает жителями - где удобнее им сделать парковку, какие элементы поставить. Например, по [этому двору] у нас был вопрос по установке только детской площадки, но жители [решили], что спортивная площадка тоже нужна», - рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Чехов Михаил Собакин.

Следом за комплексным благоустройством двор на улице Гагарина ждет озеленение. Весной во время проведения акции «Лес Победы» здесь высадят деревья и кустарники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».