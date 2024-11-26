Новую детскую площадку на улице Молодежной открыли в Лобне

В открытии приняла участие глава Лобни Анна Кротова. Организацию праздника помог обеспечить центр досуга «Восточный». Новая площадка появилась благодаря наказам горожан, которые поддержали местные депутаты. На территории установили несколько видов качелей - для малышей и для детей постарше. Также игровая зона оборудована яркими элементами и безопасным резиновым покрытием.

Открытие площадок в Подмосковье проходит в рамках программы губернатора Андрея Воробьева. Всего в регионе до конца года появится 700 таких объектов. В Лобне планируется обустроить 17 площадок, из которых 15 уже готовы.

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