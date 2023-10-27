Новую детскую игровую площадку открыли во Фрязине

Игровые зоны рассчитаны на детей школьного возраста и малышей. Центральное сооружение включает горки, переходы, лесенки и канатные дороги. Все элементы выполнены из экологически чистых материалов. На торжественном открытии юные жители Фрязина опробовали все элементы площадки и поучаствовали в танцевально-развлекательной программе.

«Площадка наполнена современными архитектурными формами. И, как мы можем с вами видеть, это большая радость для наших детей», - отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Это уже четвертый игровой комплекс, который установили в округе в этом году по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Площадку возвели в короткие сроки по инициативе жителей города и при поддержке главы Фрязина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Игровые зоны рассчитаны на детей школьного возраста и малышей. Центральное сооружение включает горки, переходы, лесенки и канатные дороги. Все элементы выполнены из экологически чистых материалов. На торжественном открытии юные жители Фрязина опробовали все элементы площадки и поучаствовали в танцевально-развлекательной программе.

«Площадка наполнена современными архитектурными формами. И, как мы можем с вами видеть, это большая радость для наших детей», - отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Это уже четвертый игровой комплекс, который установили в округе в этом году по программе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Площадку возвели в короткие сроки по инициативе жителей города и при поддержке главы Фрязина.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».