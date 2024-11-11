11 ноября 2024, 22:01

Новую библиотеку открыли на улице Мира в Мытищах

пресс-служба администрации городского округа Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

В торговом центре «Июнь» в Мытищах состоялось открытие нового помещения библиотечно-информационного центра городского округа. Несмотря на небольшие размеры и пока ограниченный книжный фонд, это полноценная библиотека, предлагающая уникальный доступ к разнообразной информации.

В эпоху современных технологий посетители могут легко найти необходимую литературу и заказать книги через модуль «Мое Подмосковье». Также здесь доступен электронный каталог Библиотечно-информационного центра, Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека и сервис электронных книг «ЛитРес».

Открытие сопровождалось увлекательным квестом «Как пройти в библиотеку. Безумные поиски», в котором приняли участие герои книги «Алиса в Зазеркалье» - Шляпник и Белая Королева. Они подготовили для гостей непростые испытания, заставив их проявить смекалку и находчивость. В лабиринтах современного торгового центра даже взрослые могут запутаться, но все ребята, участвовавшие в игровой программе, наверняка запомнили, как попасть в новую библиотеку.

Это событие стало не только важным шагом в развитии культурной инфраструктуры города, но и подарило жителям Мытищ возможность по-новому взглянуть на мир книг и информации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Книги Мытищи
11 ноября 2024, 22:53
Инспекторы ГИБДД в Балашихе исполнили мечту 4-летнего мальчика
Читайте нас в: Google Новости
Арсению Захарову всего четыре года, но он уже определился с будущей профессией. По словам мамы, мальчик пытается останавливать машины, изображая инспектора дорожного движения. В День полиции мечту мальчика исполнил Балашихинский отдел ГАИ. Арсений прожил целый день в роли настоящего сотрудника Госавтоинспекции.

В День сотрудника органов внутренних дел, который отмечается 10 ноября, инспекторы ГАИ провели для Арсения увлекательную экскурсию, на которой показали, как проходит их работа. Мальчику продемонстрировали служебные автомобили, экипировку и работу с различными техническими средствами.

\"Выражаю огромную благодарность сотрудникам Госавтоинспекции «Балашихинское» за то, что в свой профессиональный праздник вы осуществили мечту моего сына, познакомили его с работой автоинспекции, показали ему патрульный автомобиль и даже прокатили его\", - рассказала мама мальчика Наталья Захарова.

День сотрудника органов внутренних дел был установлен в соответствии с указом президента РФ от 13 октября 2011 года, а его история уходит корнями в День советской милиции, утвержденный в 1962 году. Праздник отмечается в день принятия 10 ноября 1917 года постановления Наркомата по внутренним делам \"О рабочей милиции\", что ознаменовало начало законодательного оформления милиции в России.

Экскурсия для Арсения не только позволила ему узнать больше о работе ГАИ, но и укрепила его мечту о службе в органах правопорядка. Этот случай подчеркивает важность создания положительного имиджа правоохранительных органов среди молодежи и поддержки детских мечт.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Балашиха
11 ноября 2024, 22:53
Жительница Балашихи приняла участие в программе «Капитаны культуры»
Читайте нас в: Google Новости
Заведующая культурно-массовым отделом КДЦ «Заря» Оксана Бусова приняла участие в программе «Капитаны культуры», которая прошла в Академии творческих индустрий «Меганом» в Республике Крым. В течение пяти дней она вместе с руководителями культурных учреждений осваивала современные управленческие стратегии и делилась профессиональным опытом.

Программа «Капитаны культуры» является масштабным образовательным проектом, направленным на развитие управленческого состава в сфере культуры по всей России. В этом году во втором потоке программы участвуют более 120 представителей из 43 регионов, представляющих различные культурные организации страны. Участники проходили обучение как в онлайн, так и в офлайн форматах.

Первый этап обучения стартовал в сентябре и был посвящен освоению методов управления, развитию стратегического мышления и лидерских качеств. В ходе второго модуля, который проходил с 1 по 6 ноября, участники узнали о техниках ситуационного руководства, планирования и распределения ресурсов. Финальным этапом программы стала презентация проектов по усовершенствованию работы культурных организаций.

Программа реализуется при поддержке Министерства культуры РФ и организации Росмолодежь. Академия творческих индустрий «Меганом» представляет собой концептуально новую образовательную среду для молодых представителей культуры и искусства, а также является ядром арт-кластера «Таврида». Образовательный центр предоставляет специалистам возможность расширять свои знания и профессиональные компетенции под кураторством лидеров направлений и участвовать в интерактивных проектах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Минкультуры РФ
11 ноября 2024, 22:53
Еще два спортивных комплекса открыли в Богородском округе
Пресс-служба администрации Богородского городского округа
Читайте нас в: Google Новости
Школьные многофункциональные спортивные площадки открыли в Ногинске и Электроуглях. У ребят появились универсальные локации для игры с мячом, а также футбольное поле с искусственным газоном и беговая дорожка.

Спорткомплексы появились на базе Центров образования № 8 в Ногинске и № 28 в микрорайоне Вишняковские Дачи. Площадки оборудованы современными уличными тренажерами, универсальными площадками, также для болельщиков установлена небольшая трибуна.

Кроме этого, Центр образования № 8 присоединился к программе «Единая школьная спортивная лига». В рамках реализации данного проекта особое внимание будет уделено следующим четырем видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу и шахматам. Уже сформированы команды с руководителями и наставниками. Так что теперь есть все необходимые условия и база для воспитания здорового поколения.

«Каждый раз, приступая к строительству того или иного объекта, мы всегда подчеркиваем, что здесь важен комплексный подход. Чтобы больше не возвращаться к данному вопросу. Да, были определенные проблемы со строительством спортивного ядра в Центре образования № 8 - сложно было его включить в госпрограмму, выбрать место, но дети должны развиваться. „Общими усилиями все сложности удалось преодолеть“, -сказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

На спортивных площадкахможет заниматься спортом любой желающий. Комплексы программы губернатора «Открытый стадион» работают ежедневно.

Ранее развитие системы образования, строительство новых школ и работу региона по привлечению педагогов обсудили в правительстве Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что это приоритетные направления и важно держать высокую планку по каждому из них.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Строительство Баскетбол Футбол Богородский Образование
11 ноября 2024, 22:41
Тендер на строительство теплового пункта объявили во Власихе
Медиаархив Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Конкурс в электронной форме на строительство блочного теплового пункта объявили во Власихе. Все работы необходимо завершить 2025 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Московской области, извещение о проведении тендера опубликованы в Единой информационной системе в сфере закупок.

Подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, подготовить проект, разработать рабочую документацию и построить с последующей поставкой оборудования блочный тепловой пункт в городском округе Власиха, в районе пересечения улиц Озерная и Солнечная.

Работы проведут по программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» и профинансируют за счет средств регионального и окружного бюджетов.

Строительство Работа Власиха конкурсы

Новости по теме