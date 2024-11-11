Новую библиотеку открыли на улице Мира в Мытищах

В эпоху современных технологий посетители могут легко найти необходимую литературу и заказать книги через модуль «Мое Подмосковье». Также здесь доступен электронный каталог Библиотечно-информационного центра, Национальная электронная библиотека, Президентская библиотека и сервис электронных книг «ЛитРес».

Открытие сопровождалось увлекательным квестом «Как пройти в библиотеку. Безумные поиски», в котором приняли участие герои книги «Алиса в Зазеркалье» - Шляпник и Белая Королева. Они подготовили для гостей непростые испытания, заставив их проявить смекалку и находчивость. В лабиринтах современного торгового центра даже взрослые могут запутаться, но все ребята, участвовавшие в игровой программе, наверняка запомнили, как попасть в новую библиотеку.

Это событие стало не только важным шагом в развитии культурной инфраструктуры города, но и подарило жителям Мытищ возможность по-новому взглянуть на мир книг и информации.

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