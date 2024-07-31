Новую беседку установили для жителей Лесного переулка в селе Спасс

Новую беседку построили по просьбе жителей домов № 5 и № 7, которые любят проводить время и общаться с соседями во дворе. За пару дней подрядчики залили бетонное основание, установили кровлю на металлический каркас.

Новая беседка будет просторнее и прочнее предыдущей, которая была деревянной. Местные жители смогут убедиться в этом после покраски и благоустройства территории вокруг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в парке Малевича в Одинцове появились новые арт-объекты и аудиогид , который познакомит посетителей с экспозицией.

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