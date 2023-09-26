Новую автобусную остановку установили на улице Дзержинского в Солнечногорске

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Павильон оснащен скамейкой. Вскоре специалисты нанесут разметку, покрасят остановочный пункт, а перевозчик установит расписание маршрута № 4К.

«Ранее всем тем, кто ехал до детской поликлиники, приходилось доезжать до конечной остановки „Выстрел“. Теперь маршрут для большинства граждан станет наиболее комфортным», - рассказал представитель отдела транспорта и дорожной инфраструктуры администрации городского округа Солнечногорск Юрий Шмаков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья на ближайшее время. По его словам, это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение проблем обманутых дольщиков.

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