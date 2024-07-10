10 июля 2024, 14:53

Новую автобусную остановку построят в микрорайоне Саввино в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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Встреча с владельцами квартир в жилом комплексе «Столичный» прошла в Балашихе. Вместе с горожанами представители администрации проверили содержание улиц и обсудили обустройство новой автобусной остановки на улице Калинина в микрорайоне Саввино.

Местные жители на встрече попросили рассмотреть вопрос строительства остановочного павильона вблизи продуктового магазина на улице Калинина. Представители администрации городского округа Балашихи одобрили эту идею. Ответственным службам поручили сделать карман для общественного транспорта и установить необходимые дорожные знаки в микрорайоне Саввино.

Также жителям пообещали решить проблему с парковкой фур на обочине дороги вдоль дома № 6 на улице Калинина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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Балашиха
10 июля 2024, 15:46
Родителей приемных детей в Воскресенске наградили ко Дню семьи
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В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Особое внимание уделили семьям, в которых воспитываются приемные и взятые под опеку дети.

На мероприятии присутствовали депутат Московской областной Думы Екатерина Лобышева, временно исполняющая обязанности главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина, председатель Совета депутатов округа Сергей Матвиенко и начальник окружного управления социального развития Ольга Лузянина. Они произнесли приветственные слова и поздравили всех присутствующих с праздником.

Семьи, в которых растут приемные дети наградили на центральной сцене. Их почетное место на мероприятии подчеркнуло важность и ценность заботы и любви, которые они предоставляют своим детям. Активная жизненная позиция приемных родителей и опекунов способствует заботе о детях, их развитию и счастью.

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Праздники Семья Воскресенск Парки
10 июля 2024, 15:35
Мособлдума рассказала о новой налоговой выплате для семей с детьми
Медиасток.рф
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Новую налоговую выплату утвердила Госдума 10 июля. С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут возвращать часть подоходного налога, уплаченного в предыдущем периоде. Подробнее рассказали в Мособлдуме.

Новой мерой поддержки смогут воспользоваться работающие родители с двумя и более детьми, чей доход на каждого члена семьи не превышает полтора региональных прожиточных минимума. По предварительным данным, это около четырех миллионов российских семей.

«Проще говоря, данная выплата - это часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году. Сумму пересчитают для вышеуказанных семей по ставке 6%, а разница - 7% - как раз будет возвращена в виде выплаты. Размер выплаты будет напрямую зависеть от уплаченных налогов, поэтому для каждой семьи он будет свой», - пояснил председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Закон вступит в силу 1 января 2026 года. В этом же году семьи впервые смогут получить выплату за предыдущий, 2025 год.

Обратиться для получения выплаты можно в отделение Соцфонда или в офис МФЦ. Заявление можно подать онлайн через портал «Госуслуги».

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Дети Семья Мособлдума
10 июля 2024, 15:29
Школу № 2 в Пушкино капитально отремонтируют к сентябрю
Пресс-служба Минстроя МО
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Капитальный ремонт школы № 2 в поселке Правдинский городского округа Пушкинский вышел на финишную прямую. Здание входит в состав образовательного комплекса, объединившего шесть детских садов и три учебных учреждения.

Как рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области, площадь здания превышает три тысячи квадратных метров. На стройплощадке трудятся 65 человек.

Строители выполняют работы по устройству кровли, фасада, а также штукатурят потолки внутри здания, укладывают плитку, и красят стены. Рабочие уже установили новые окна и двери.

«Через две недели начнется поставка технического оборудования: парт и стульев, компьютеров и оргтехники, а также интерактивных классных досок», - пояснил руководитель строительного проекта Александр Солодовников.

В ближайшее время рабочие демонтируют старый забор и установят новый, а вокруг здания школы проложат асфальтовую дорогу для пожарной техники.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

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Школы Ремонтные работы
10 июля 2024, 15:26
Дети из Сергиево-Посадского семейного центра побывали на экскурсии в Лавре
Министерство социального развития
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Цикл паломнических поездок начался для воспитанников семейного центра «Сергиево-Посадский». Первая экскурсия уже прошла в Троице-Сергиевой Лавре.

В Лавре дети увидели множество древних церквей, монастырских построек, музеев, икон и реликвий, среди которых недавно возвращенная икона Андрея Рублева «Троица».

Ребята побывали в музейном комплексе, приложились к мощам, забрались на колокольню.

В Министерстве социального развития Подмосковья отметили, что такие поездки - это важная часть духовного воспитания детей-сирот. Ребята больше узнают о православной культуре и истории России, а также прекрасно проводят время в компании друзей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Экскурсии Сергиев Посад

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