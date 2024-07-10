Новую автобусную остановку построят в микрорайоне Саввино в Балашихе

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Местные жители на встрече попросили рассмотреть вопрос строительства остановочного павильона вблизи продуктового магазина на улице Калинина. Представители администрации городского округа Балашихи одобрили эту идею. Ответственным службам поручили сделать карман для общественного транспорта и установить необходимые дорожные знаки в микрорайоне Саввино.

Также жителям пообещали решить проблему с парковкой фур на обочине дороги вдоль дома № 6 на улице Калинина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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