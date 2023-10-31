Нововведения в сфере недвижимости обсудили с застройщиками в Минжилполитики Подмосковья

На совещании также обсудили ошибки при подаче документов на государственную регистрацию договоров долевого строительства, заключение договоров купли-продажи с жителями Херсона с использованием социальных выплат и повышение доли государственной регистрации права собственности на квартиры по заявлениям застройщиков.

«Мы активно работаем над тем, чтобы повысить качество осуществления учетно-регистрационных действий. Это наша приоритетная задача. Заявители должны получать результат не только качественно, но и в максимально короткие сроки», - отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Ильясова.

По словам начальника управления регистрации и постановки на кадастровый учет министерства Елизаветы Березкиной, общение застройщиков с Росреестром имеет важное значение для развития строительства и улучшения взаимодействия при получении госуслуг.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».