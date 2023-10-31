Нововведения в сфере недвижимости обсудили с застройщиками в Минжилполитики Подмосковья
Минжилполитики Подмосковья провело совещание с застройщиками о нововведениях в сфере недвижимости. На нем обсудили развитие электронного взаимодействия и ошибки при подаче документов.
На совещании также обсудили ошибки при подаче документов на государственную регистрацию договоров долевого строительства, заключение договоров купли-продажи с жителями Херсона с использованием социальных выплат и повышение доли государственной регистрации права собственности на квартиры по заявлениям застройщиков.
«Мы активно работаем над тем, чтобы повысить качество осуществления учетно-регистрационных действий. Это наша приоритетная задача. Заявители должны получать результат не только качественно, но и в максимально короткие сроки», - отметила начальник отдела предоставления государственных услуг в электронном виде Дина Ильясова.
По словам начальника управления регистрации и постановки на кадастровый учет министерства Елизаветы Березкиной, общение застройщиков с Росреестром имеет важное значение для развития строительства и улучшения взаимодействия при получении госуслуг.
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