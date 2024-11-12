Новорожденную с критическим пороком сердца спасли в медцентре Рошаля

У новорожденной выявили стеноз клапана легочной артерии. Такая патология затрудняет поступление крови в легкие. Для проведения операции девочку экстренно направили в Центр Рошаля.

По словам заведующего отделением ренгенэндоваскулярной диагностики и лечению Михаила Комиссарова, маленькой пациентке провели обследование для подтверждения диагноза, а затем приступили к операции.

«Мы провели девочке рентгенэндоваскулярную операцию, введя тонкий катетер с надувающимся баллоном через сосуд в области бедра и направив его к клапану легочной артерии. Как только катетер достиг суженого участка клапана, баллон на конце катетера надулся, расширил суженое место и мы восстановили нормальный поток крови», - сказал он.

Операция прошла успешно, девочку уже выписали домой. В будущем она сможет жить обычной жизнью.