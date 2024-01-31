Новорожденного весом 900 граммов выходили в Видновском перинатальном центре

«Состояние ребенка на момент рождения было тяжелым. Достаточно долго сохранялась кислородная зависимость, мальчик длительно находился на зондовом питании. Сейчас состояние полностью стабилизировалось», - рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.

После трех месяцев выхаживания жизненные показатели ребенка пришли норму. Спустя 112 дней мальчика выписали домой, к тому момент его рост составлял 48 сантиметров, а вес - 3,8 килограмма. Маму с сыном будут ждать на плановую диагностику. Программа наблюдения расписана до трех лет лет.

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