Новорожденного весом 900 граммов выходили в Видновском перинатальном центре
Мальчик весом 900 граммов появился на свет в Видновском перинатальном центре после экстренного кесарева сечения на 26-й неделе беременности матери. Больше трех месяцев врачи выхаживали младенца.
«Состояние ребенка на момент рождения было тяжелым. Достаточно долго сохранялась кислородная зависимость, мальчик длительно находился на зондовом питании. Сейчас состояние полностью стабилизировалось», - рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.
После трех месяцев выхаживания жизненные показатели ребенка пришли норму. Спустя 112 дней мальчика выписали домой, к тому момент его рост составлял 48 сантиметров, а вес - 3,8 килограмма. Маму с сыном будут ждать на плановую диагностику. Программа наблюдения расписана до трех лет лет.
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