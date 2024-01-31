31 января 2024, 14:28

Новорожденного весом 900 граммов выходили в Видновском перинатальном центре

Пресс-служба Минздрава МО
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Мальчик весом 900 граммов появился на свет в Видновском перинатальном центре после экстренного кесарева сечения на 26-й неделе беременности матери. Больше трех месяцев врачи выхаживали младенца.

«Состояние ребенка на момент рождения было тяжелым. Достаточно долго сохранялась кислородная зависимость, мальчик длительно находился на зондовом питании. Сейчас состояние полностью стабилизировалось», - рассказал врач физической и реабилитационной медицины Видновского перинатального центра Максим Новиков.

После трех месяцев выхаживания жизненные показатели ребенка пришли норму. Спустя 112 дней мальчика выписали домой, к тому момент его рост составлял 48 сантиметров, а вес - 3,8 килограмма. Маму с сыном будут ждать на плановую диагностику. Программа наблюдения расписана до трех лет лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии детского госпиталя в Красногорске этим летом.

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Дети Врачи Медицина
31 января 2024, 15:17
Парк в Пушкино стал одним из самых популярных в Подмосковье за неделю
Пресс-служба Минблаго МО
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Самые популярные парки недели в городах с населением от 100 до 200 тысяч человек назвали в региональном министерстве благоустройства. Больше всего посетителей за этот период насчитали в Пушкинском центральном парке — в нем побывали 50 тысяч человек.

Как рассказали в ведомстве, в топ популярных парков также вошли «Фабричный» в Истре, где отдохнули 32 тысячи гостей и «Сестрорецкий» в Клину с показателем 22 тысячи посещений. Еще 18 тысяч побывали в «Елочках» в Домодедове и 16 тысяч в парке усадьбы Кривякино в Воскресенске.

«На территории парков и лесопарков Московской области с прошлой недели функционируют 52 лыжные трассы, 32 катка с искусственным льдом и 43 возводимые горки. В парках посетителей встречают 114 кафе и 66 теплых зон для комфортного время препровождения в холодные зимние дни. Парки на прошедшей неделе стали одной из самых главных точек притяжения у жителей и гостей Московской Области», - сказал глава ведомства Михаил Хайкин.

Всего за неделю подмосковные парки посетили 1,2 миллиона человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Парки
31 января 2024, 15:11
Филипп Науменко стал главой городского округа Реутов
Главное управление территориальной политики Московской области
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Филипп Науменко возглавил городской округ Реутов в Подмосковье. Его избрали на заседании Совета депутатов.

Как сообщили в министерстве территориальной политики Подмосковья, Филипп Науменко стал руководителем администрации Реутова по результатам конкурса. Ранее на этой должности был Станислав Каторов, который теперь возглавляет Ленинский округ.

В декабре губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о кадровых изменениях в пяти округах. Они коснулись Жуковского, Реутова, Ленинского округа, Черноголовки и Серпухова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Реутов
31 января 2024, 15:09
Почти 2 тысячи разрешений на нежилое строительство автоматически продлили на «Госуслугах» Подмосковья
Главгосстройнадзор МО
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Более 1,8 тысячи автоматически сформированных продлений разрешений на строительство нежилых объектов в Московской области были направлены в РПГУ Главгосстройнадзором Московской области. Застройщики получат пуш-уведомления в своих личных кабинетах.

Ранее Главгосстройнадзор Московской области внес поправки в Постановление Правительства № 296/12, согласно которому автоматически продлеваются все разрешения на строительство на 12 месяцев, срок которых истекает в период с 1 января по 31 декабря 2024 года.

Министр Правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян отметил, что ряд изменений коснулся нежилых объектов. Теперь для продления разрешения на строительство не требуется подтверждение начала строительства.

«Также в некоторых случаях не нужно вносить изменения в разрешение на строительство, если параметры объекта не изменились и проектная документация соответствует градрегламентам», - указал Артур Гарибян.

По всем вопросам, связанным с продлением и оформлением разрешительной документации, можно обратиться в центр содействия строительства при правительстве Московской области, где персональный менеджер окажет необходимые консультации и помощь в оформлении документов абсолютно бесплатно.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в прошлом году в цифру перевели еще 30 госуслуг.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Госуслуги
31 января 2024, 15:08
Поликлинику в поселке Старый Городок капитально отремонтируют к концу марта
пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Капитальный ремонт поликлиники в Старом Городке ведется в две смены. При этом прием пациентов не останавливается. Работы завершат к концу марта.

Подрядная организация отремонтировала кровлю, систему отопления, сантехнику и электрику на втором этаже. Следующий этап - обновление первого этажа здания.

«Здесь почти все готово. Со дня на день врачи начнут переезжать в обновленные кабинеты, чтобы начать принимать там пациентов уже со следующей недели. Далее строители приступят к ремонту первого этажа. Работы будут вестись в две смены. Держим ход капитального ремонта на контроле», - сказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

Напомним, медучреждение входит в структуру Одинцовской областной больницы. Оно рассчитано на 350 посещений в смену. К поликлинике прикреплено более шести тысяч жителей. Прием ведут терапевт, фельдшер, взрослые и детские стоматологи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все поликлиники приведут к единому стандарту до конца 2024 года. Он также рассказал о строительстве новых объектов и модернизации устаревших.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Одинцово Поликлиники Ремонтные работы

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