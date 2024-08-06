Новокрасковский карьер в Люберцах очистили от камыша и сухостоя

Работами по очистке Новокрасковского карьера занимается подрядчик. Приведение в порядок водоемов Люберец стало возможным благодаря муниципальной программе «Экология и окружающая среда».

«Для очистки водоема подрядчик использует специальную технику - экскаваторы-амфибии Truxor, которые извлекают со дна тину, топляк, бытовой мусор. Кроме того, специалисты окашивают берега, убирают опавшие листья, поваленные деревья, проводят очистку от камыша и сухостоя», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Все работы в этом водоеме планируют закончить до конца августа. Всего в Люберцах в этом году очистят пять крупных водных объектов. К примеру, на Птичьем карьере уже собрали более 500 кубометров отходов.

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