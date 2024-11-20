20 ноября 2024, 20:50

Новогоднюю коллекцию представил Можайский завод по производству игрушек

Пресс-служба администрации Можайского городского округа
Читайте нас в: Google Новости

Предприятие ООО «МПП» в Можайском городском округе уже 10 лет шьет мягкие игрушки под товарным знаком BudiBasa. Недавно компания выпустила новогоднюю коллекцию.

Игрушки праздничной линейки отличаются тематической одеждой и аксессуарами ярко-красных цветов. Известного кота нарядили в теплые свитера, штанишки, шапочки и карнавальные костюмы.

Сейчас на производстве трудятся 75 специалистов. За год они выпустили около 1500 изделий. Подлинник BudiBasa легко отличить от подделки: у настоящего «кота Басика» глаза отличаются друг от друга по размеру.

В ассортименте предприятия свыше 1500 наименований и 40 коллекций.

Недавно швейный завод отметил юбилей 10 лет. Глава Можайского городского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и депутат Совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников приехали поздравить руководителей и сотрудников предприятия.

Отметим, что в ООО «МПП» работникам стабильно выплачивают заработную плату, для них предусмотрели полный социальный пакет. Большая часть сотрудников трудится на заводе с начала его основания.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Праздники Бизнес Заводы Можайск
20 ноября 2024, 21:31
Юнармейцы из Электростали побывали на закрытии сезона «Вахты памяти»
Читайте нас в: Google Новости
Торжественная церемония закрытия поискового сезона Всероссийской акции «Вахта памяти-2024» прошла в Государственном Бородинском военно-историческом музее-заповеднике. Мероприятие объединило более 700 членов поисковых и патриотических организаций, среди которых были и представители из Электростали.

Городской округ Электросталь на церемонии закрытия поискового сезона Всероссийской акции «Вахта памяти-2024» представили члены поискового отряда «Поколение» под руководством командира Сергея Субботина, а также юнармейцы из отрядов «Сталь» и «Ратник».

Поисковые группы Московской области участвовали в более чем 380 экспедициях по местам сражений Великой Отечественной войны, 94 похода прошли на территории региона. Участники отрядов нашли и с воинскими почестями захоронили останки 207 солдат Красной Армии, а также установили имена восьми защитников Отечества.

Гостей мероприятия угощали полевой кухней, для них в музейном комплексе Зои Космодемьянской организовали экскурсии.

Участникам поисковых отрядов вручили ведомственные награды от Министерства обороны России. Они также получили благодарственные письма и сертификаты на поисковое оборудование от правительства Московской области.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Электросталь Патриотизм Великая Отечественная война
20 ноября 2024, 21:06
Больница в Орехово-Зуеве стала первой в России по числу операций на сосудах
Читайте нас в: Google Новости
Сосудистому центру Орехово-Зуевской больницы принадлежит 79% от общего числа проведенных в России операций по лечению венозной патологии головного мозга. Заведующий отделением Дмитрий Тютьнев выступил с докладом на Московском международном конгрессе по рентгенэндоваскулярной хирургии.

Как рассказал заведующий сосудистым центром Орехово-Зуевской больницы Дмитрий Тютьнев, на мероприятии он представил опыт врачей подразделения по лечению острой венозной патологии головного мозга.

«Мы единственные в стране, у кого есть такой большой опыт по хирургии этой патологии, наш опыт соответствует опыту других крупных стран. Особенно волнительно было то, что в зале присутствовал мой учитель и основатель нейрофлебологии - Александр Васильев, и я его не подвел», - прокомментировал Дмитрий Тютьнев.

Если в России за год провели 30 операций по лечению венозных инсультов, то в сосудистом центре Орехово-Зуевской больницы выполнили 110 таких вмешательств.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Орехово-Зуево
20 ноября 2024, 20:15
Студент университета «Дубна» победил в международном конкурсе научных работ
Читайте нас в: Google Новости
Студент кафедры экологии и наук о Земле университета «Дубна» Виталий Котляров победил в XXIV Международном конкурсе научных, учебных и творческих работ «Наука Плюс». Он подготовил исследование «Экологическое нормирование воздействия на окружающую среду предприятия».

Научным руководителем проекта выступила доцент кафедры экологии и наук о Земле Галина Лазарева.

В своей работе Виталий Котляров предложил методику оценки влияния предприятий на окружающую среду. Студент разработал ее с учетом региональных особенностей и сфер деятельности промышленных компаний.

По словам проректора по учебно-методической работе университета «Дубна» Ольги Анисимовой, победа Виталия на международном конкурсе подтверждает не только его личные достижения, но высокий уровень подготовки студентов в образовательном учреждении.

«Работа по экологическому нормированию воздействия предприятий на окружающую среду особенно актуальна в Дубне, где расположено много производственных компаний, и я горжусь, что наши студенты вносят значимый вклад в решение экологических проблем», - добавила она.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Студенты конкурсы Наука
20 ноября 2024, 19:26
Вопросы защиты интеллектуальной собственности обсудили в Подмосковье
Фото ТПП МО
Читайте нас в: Google Новости
Расширенное заседание Комитета по инвестиционному развитию и технологическому предпринимательству совместно с Советом по коммерциализации интеллектуальной собственности состоялось в Торгово-промышленной палате Московской области. Мероприятие прошло под председательством Президента ТПП Подмосковья Дениса Французова.

Участники встречи обсудили важные аспекты развития и защиты интеллектуальных активов в регионе. Одним из выступающих на заседании выступил начальник управления науки и инноваций Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области Олег Фоломеев.

Он подчеркнул приоритетные направления регионального инновационного развития и меры поддержки науки и инноваций, отметив, что государственная поддержка играет ключевую роль в укреплении позиций Московской области как одного из ведущих инновационных центров страны.

Спикеры также отметили, что интеллектуальная собственность становится одним из ключевых активов, повышающих инвестиционную привлекательность предприятий. Это, в свою очередь, подчеркивает важность законодательной поддержки для создания благоприятной среды, способствующей инновациям и защите прав авторов.

Инвестиции Промышленность

Новости по теме