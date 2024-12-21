21 декабря 2024, 15:49

Новогоднюю акцию для детей провели в торговом центре Воскресенска

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В городском округе Воскресенск в одном из торговых центров прошла новогодняя акция «Мастерская Деда Мороза». Мероприятие организовали члены местного отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии» и волонтеры.

Акцию к Новому году проводят в Воскресенске каждый год. В этот раз гостей мероприятия развлекали аниматоры, а партийцы помогали малышам и их родителям делать елочки и новогодние игрушки. Собравшиеся пели любимые с детства песни и танцевали.

Кто-то посетил мастерскую целенаправленно, а кто-то просто гулял по торговому центру и решил присоединиться к мероприятию. С каждым годом в акции принимают участие все больше горожан.

«Думаю, это самая добрая и трогательная наша акция, ребята создают подарки своими руками и дарят потом родным и близким. И малыши, и взрослые остались в полном восторге от сегодняшнего мероприятия», - поделился депутат Совета депутатов Воскресенска, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

По итогам творческого мастер-класса детям вручили сертификаты о прохождении курса подготовки юных волшебников и значки помощников Деда Мороза. Партийцы угостили ребят целым ящиком сладких мандаринов.

Дети Депутаты Новый год Воскресенск «Единая Россия»
21 декабря 2024, 16:26
Педагог из Можайска Лидия Киреева отметила 100-летний юбилей
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Ветеран Великой Отечественной войны и бывшая учительница начальных классов Тропаревской средней школы Лидия Киреева отметила юбилей 100 лет. Поздравления от президента России Владимира Путина ей передала председатель Совета ветеранов Можайска Нина Истратова.

Лиди Киреевой вручили цветы и подарки. А председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова зачитала поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета ветеранов округа Лидии Афанасьевой.

Лидия Киреева родилась и выросла в деревне Хорошилово, в трех километрах от Тропарева. Вместе с семьей там же перенесла оккупацию. Всю свою жизнь педагог и отличник народного просвещения РСФСР посвятила воспитанию и обучению детей. В 1942 году ее назначили учителем школы-семилетки в отдаленной можайской деревне Цезарево. Тогда Лидия еще была студенткой 3-го курса Егорьевского педагогического училища.

«До войны я успела окончить только два курса педучилища. Сразу после освобождения я отправилась в Егорьевск, где мне разрешили продолжить учебу на 3-м курсе. Однако уже в апреле за мной неожиданно приехали представители Можайского районного отдела народного образования, и договорились с директором, что я буду доучиваться заочно. Такое было время: учителей на освобожденных территориях катастрофически не хватало», - поделилась долгожительница.

Школу в Цезареве разместили в уцелевшем деревенском доме, уроки проходили при свете керосиновых ламп. В единственном классе учились дети разных возрастов.

В августе 1946 года Лидия Киреева получила диплом по специальности «учитель начальник классов». Ее перевели в Тропаревскую среднюю школу, там она работала до самой пенсии. Общий педагогический стаж ветерана - 36 лет.

Сельскому учителю вручили множество наград и медалей за долголетнюю и безупречную работу по обучению и воспитанию молодого поколения. Лидию Кирееву наградили медалью «За трудовое отличие», почетным знаком «Отличник народного просвещения». Она также занималась общественной деятельностью, была депутатом местного Совета депутатов трудящихся. Ей вручили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

По словам ветерана-педагога Лидии Киреевой, секрет долгой жизни заключается в постоянном труде и движении.

«Выйдя на пенсию, я пошла работать почтальоном местного отделения связи, разносила почту по четырем закрепленным за мною деревням. За 13 лет работы я получила хорошую „спортивную“ закалку, проходя пешком, а зимой на лыжах немалые расстояния, трудилась так до 75-ти лет», - добавила она.

Ветераны Учителя Можайск Великая Отечественная война
21 декабря 2024, 15:00
Вице-губернатор Подмосковья Болатаева рассказала о мерах соцподдержки в регионе
Телеканал «360»
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Всего в Московской области проживают около 8,5 миллиона человек. Из них порядка 3,5 миллиона пользуются различными социальными услугами. Подробностями о мерах поддержки рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева в интервью на 360.ru.

«В первую очередь это наши многодетные семьи. На сегодняшний день у нас проживают около 113 тысяч многодетных семей. Примерный ежегодный прирост составляет 7,5 тысячи семей», - рассказала она.

Одна из льгот - обеспечение земельными участками. При этом не всем семьям получается выделить участки там, где бы им хотелось. Поэтому в этом году было принято решение о вводе выплат в 400 тысяч рублей взамен земельного участка.

«Очень здорово это было принято среди наших семей. Буквально за месяц после запуска у нас порядка 3,5 тысячи семей воспользовались этой выплатой», - отметила Болатаева.

На эти деньги многодетные семьи смогли вложиться в покупку участков или улучшение жилищных условий.

Отдельное внимание Болтаева уделила заботе о пожилых людях и семьях с инвалидами. В Подмосковье действует целый ряд мер поддержки для пенсионеров. Также специалист рассказала о поддержке детей-сирот.

«У нас ключевая задача - все дети должны жить в семье. Мы еще несколько лет назад выбрали курс на семью. Какой бы ни был замечательный детский дом, ничто не заменит ребенку семью. Наша задача - подобрать хорошую любящую семью. У нас абсолютно все дети-сироты устраиваются в семьи. Единственные, кто у нас остаются в специализированных учреждениях, это очень тяжелые дети с тяжелыми заболеваниями. А так у нас 99% воспитываются в приемных семьях», - рассказала Болатаева.

Она подчеркнула, что одна из главных мер поддержки - обеспечение жильем детей-сирот. У большинства из них нет собственного жилья, поэтому работает программа, в рамках которой порядка 800 квартир ежегодно передается таким детям.

Льготы Дети Пенсионеры Семья Интервью Инвалиды
21 декабря 2024, 14:44
Свыше тысячи единиц техники задействуют для уборки снега в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Температура воздуха в Московской области колеблется от +1 до -3 градусов. Согласно данным тепловой карты осадков Центра управления регионом, обильные снегопады в ближайшее время не предсказываются.

Снежный покров в некоторых муниципалитетах достигает 24 сантиметров. В течение суток на улицы региона для уборки придомовых территорий и общественных пространств выйдут более тысячи единиц коммунальной техники и средств малой механизации.

По информации на 12:00, механизированная уборка охватила 86% дворовых территорий области. Для обеспечения мобильности граждан уборка начинается с входных групп домов, лестничных пролетов, подъездов к контейнерным площадкам и тротуаров.

Работы находятся под контролем Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Погода Снегопад
21 декабря 2024, 14:42
Свыше 40 новых школ открыли в Подмосковье в 2024 году
Медиасток.рф
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В 2024 году в Подмосковье открыли 41 новую школу. Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что это рекорд. Помимо этого, в регионе реализуют большую программу капремонта образовательных учреждений. В 2025 году в нее войдут еще 90 школ и детских садов.

«Это очень важно, потому что важно не только, кто учитель твоего ребенка, но и условия, в которых он учится. На сегодняшний день у нас 1,01 миллиона детишек, которые ходят в школу в Московской области. Это огромные цифры, работают очень много учителей. Порядка 50 тысяч педагогов», - сказала Болатаева.

В регионе также развивается олимпийское движение. Только в текущем году шесть ребят из Подмосковья стали лучшими на международных олимпиадах по математике физики и астрономии. Пять из них стали золотыми медалистами.

В 2024 году шла большая дискуссия по поводу ЕГЭ: отменять или не отменять. На данный момент единый государственный экзамен существует, и благодаря ему оценивают результаты школьников. Так, около 800 ребят набрали 100 баллов, а четверо выпускников получили по 300 баллов.

«Это большой труд, ответственное отношение к учебе», - подчеркнула Болатаева.

Еще одним важным событием в сфере образования Подмосковья стало открытие Центра международного сотрудничества имени Примакова. Его главная задача - взаимодействие и обмен опытом педагогов и школьников из России и ОАЭ.

«Мы возлагаем большие надежды на центр, потому что это хорошие возможности для наших детей, для всей системы образования. Это не только изучение культуры ОАЭ, но и обмен опыта педагогов, потому что технологии идут вперед, методики развиваются», - заключила Болатаева.

Ребята из ОАЭ также получают возможность изучать русский язык. По словам вице-губернатора, это расширяет кругозор и позволяет понять, как развивается образование в других странах.

Образование

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