26 декабря 2024, 17:57

Новогодняя ретро-дискотека прошла для пенсионеров Богородского округа

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Накануне Нового года для участников клуба «Активное долголетие» состоялось праздничное мероприятие «Как-то раз под Новый год!». Собравшиеся танцевали в карнавальных костюмах, пели, читали стихи и участвовали в викторинах.

Заместитель главы Богородского округа Олег Шойко поздравил участников праздничного мероприятия с наступающим Новым годом. Самым активным членам клуба вручили памятные подарки.

На праздник пришли и Дед Мороз со Снегурочкой. Участники проекта «Активное долголетие» танцевали под ретро-композиции, пели новогодние песни и читали стихи. Гости нарядились в красочные карнавальные костюмы.

Напомним, что проект «Активное долголетие» создали по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для пенсионеров организуют экскурсии, спортивные, творческие и другие бесплатные мероприятия, которые помогают поддерживать активный образ жизни. Вступить в клуб могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60.

Пенсионеры Новый год Богородский
26 декабря 2024, 18:45
Минобразования Подмосковья: 24 тыс школьников выступят на всероссийской олимпиаде
Министерство образования МО
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Региональный этап всероссийской олимпиады школьников пройдет с 11 января по 28 февраля 2025 года на 145 площадках. В нем примут участие 24,5 тысячи школьников. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

В гимназии имени Примакова состоялось установочное совещание для руководителей и сотрудников площадок ВсОШ. На встрече подвели итоги школьного и муниципального этапов, а также обсудили предстоящий региональный этап в Московской области.

В 2024 году зафиксировали рост интереса к олимпиадному движению. Так, в школьном этапе приняли участие 2,2 миллиона человек, что на 30% больше, чем в прошлом году, а в муниципальном этапе свои знания продемонстрировали свыше 360 тысяч школьников, что также показывает прирост в 10%.

Школьники
26 декабря 2024, 18:32
Пансионату в Богородском округе к Новому году подарили телевизор
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В преддверии Нового года для подопечных пансионата «Ногинский» Богородского округа организовали Голубой огонек. Работники коммунальных служб и депутаты вручили учреждению новый телевизор и фрукты.

В гости к подопечным пансионата «Ногинский» приехали сотрудники Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, руководители коммунальных служб Богородского округа Муниципального бюджетного учреждения «Благосфера» и Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство», а также депутаты округа. Они привезли с собой ящики со свежими фруктами и новый телевизор в подарок.

Директор пансионате «Ногинский» Гульфия Исхакова поблагодарила гостей, а также волонтеров за поддержку и внимание.

Отметим, что работники Министерства по содержанию территорий регулярно помогают пансионату, в том числе спиливают деревья и очищают подъезд к учреждению от снега.

Праздники Новый год Богородский
26 декабря 2024, 17:46
Министр Фирсов подвел итоги проекта «Земля врачам» в Подмосковье в 2024 году
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Подмосковная программа «Земля врачам» обеспечила участками еще 250 ценных специалистов в 2024 году. Об этих и других итогах в интервью 360.ru рассказал министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Программа «Земля врачам» «В 2024 году около 250 врачей получили земельные участки по льготной программе. Важно отметить и то, что за весь период действия этой программы наделы получили порядка 2,8 тысячи врачей. Отрадно, что многие уже построили дома, это очень важно», - отметил Фирсов.

Программа «Подмосковные 10 гектаров» Около 85 фермеров воспользовались в этом году программой поддержки сельского бизнеса и получили землю на льготных условиях.

«Это более 125 земельных участков, порядка трех тысяч гектаров для того, чтобы коллеги могли реализовать свою продукцию», - сказал министр.

Программа «Земля за 1 рубль» Проект для привлечения бизнеса, проверенный временем, - «Земля за 1 рубль». С помощью этой программы в Подмосковье появляются важные импортозамещающие производства.

«У нас в Пущине реализован проект по медицинскому оборудованию, в Красногорске запустили производство лечебного питания. Есть швейное производство, производство замороженной продукции, которая очень востребована», - отметил Тихон ФИрсов.

Программа «Недвижимость за 1 рубль» Самая молодая программа поддержки бизнеса в Подмосковье - это «Недвижимость за 1 рубль». Предприниматели могут практически бесплатно взять в аренду помещения, перечень которых доступен на инвестпортале региона.

«Основное условие по этой программе - помещения сдаются в аренду до 10 лет, а здания - до 15 лет. Важно понимать, что часто это аварийные объекты, требующие ремонта. Инвестор должен оценивать состояние недвижимости, чтобы понимать, с чем придется работать», - рассказал Фирсов.

Срок по ремонту помещения составляет 1,5 года, а по реконструкции зданий - три года. За это время нужно привести имущество в нормативное состояние, чтобы начать реализовывать свой проект.

Врачи Недвижимость Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 декабря 2024, 17:39
Подмосковные спортсменки победили на международном турнире по боксу
СШОР по боксу
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Представительницы Московской области победили на международных соревнованиях по боксу в составе сборной России. Девушки принесли команде четыре золота в рамках двух матчевых встреч. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта региона.

Юлия Чумгалакова из Домодедова стала лучшей в весовой категории 48 килограммов, а Людмиле Воронцовой из Химок не оказалось равных в поединках в весовой категории 57 килограммов. Общий счет по итогам встреч оказался таким: Россия - Белоруссия - 7:2, Узбекистан - Белоруссия - 6:2 и Россия - Узбекистан - 8:2.

Напомним, соревнования проходили с 23 по 25 декабря на спортивной базе «Лесная Опушка» в Серпухове.

Спортсмены

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