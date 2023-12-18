Новогодняя программа для детей прошла в парке Киово в Лобне

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Новогодняя программа стала первым большим мероприятием в парке после завершения благоустройства. Дед Мороз и Снегурочка провели для ребят веселые игры, танцы и викторины. После дети вместе с зимним волшебником зажгли иллюминацию на голубой ели.

Мероприятие прошло в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье». Следующий новогодний праздник в парке пройдет 23 декабря в 12:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

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